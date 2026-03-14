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GIRONA FC

Míchel: "Hoy ha salido todo de cara"

Míchel Sánchez, técnico del Girona, celebró la victoria frente al Athletic Club destacando la confianza que genera un partido así, con un juego que calificó de "increíble" tanto en ataque como en defensa

Resumen, goles y highlights del Girona 3 - 0 Athletic Club de la jornada 28 de LaLiga EA Sports / LALIGA

EFE

Girona

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, destacó este sábado, tras la goleada contra el Athletic Club (3-0), que "ha salido todo de cara" y admitió que su equipo necesitaba "los puntos sobre todo", pero también "hacer un partido así contra un rival así, porque hace subir la confianza".

"Hemos hecho un partidazo, pero el rival también y Gazzaniga ha hecho dos o tres paradas increíbles. El partido hubiera cambiado mucho. Hoy hemos tenido talento en muchas fases del partido, en ataque y también en defensa", señaló el entrenador del equipo catalán.

En ese sentido, reivindicó que el Girona protagonizó un partido "increíble" con la pelota y que sus jugadores tuvieron "personalidad para tener el balón en zonas peligrosas".

También afirmó que Azzedine Ounahi es "uno de los mejores futbolistas de LaLiga en talento" y que Daley Blind es "quizás el mejor jugador en lectura de juego" y un futbolista "top, de otro nivel".

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El Girona dio un nuevo paso hacia la permanencia y en la pelea por Europa y Míchel destacó que tiene "mucha confianza" en su plantilla, pero también reiteró que sólo piensa en la salvación: "En 2025 hemos sufrido tanto que no podemos pensar en otra cosa que no sean los 42 puntos".

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