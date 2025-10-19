Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
GIRONA FC

Míchel, histórico en el Girona

El madrileño se convirtió ante el FC Barcelona en el entrenador del Girona con más partidos en el fútbol profesional

Míchel Sánchez, durante su partido 190 a cargo del Girona ante el FC Barcelona en Montjuïc

Míchel Sánchez, durante su partido 190 a cargo del Girona ante el FC Barcelona en Montjuïc / EFE

Jordi Delgado

Jordi Delgado

Míchel Sánchez ha dejado una gran huella en Girona. El entrenador madrileño, pese a no pasar por su mejor momento a cargo del equipo rojiblanco, consiguió un hito histórico de la entidad este sábado en el partido en el Estadi Lluís Companys de Montjuïc ante el FC Barcelona, convirtiéndose en el entrenador del Girona FC con más partidos.

Míchel es el técnico que ha dirigido más partidos de la historia del Girona en el fútbol profesional, con 190 encuentros. En estos partidos, Míchel ha conseguido un total de 82 victorias, 37 empates y 71 derrotas (con un porcentaje de victorias del 43.2%) y ha llevado al equipo a una clasificación histórica para la UEFA Champions League.

Con estas cifras, Míchel supera a Pablo Machín, que entre 2014 y 2018 dirigió un total de 189 partidos, con 84 victorias, 48 empates y 57 derrotas.

Míchel, que llegó en julio de 2021, lideró el ascenso del equipo en la temporada 2021/22 y ha sido una pieza clave del proyecto deportivo y corporativo del club dentro del City Group.

