Míchel: "Hicimos un buen partido en juego, pero no en las áreas"

Míchel Sánchez, técnico del Girona, dijo este sábado, tras la derrota ante el Real Oviedo por la mínima en el Carlos Tarterie (1-0), que su equipo hizo "un buen partido en el juego, pero no en las áreas".

Así valoro el técnico madrileño la derrota del Girona, que pone fin a su imbatibilidad en 2026, y ante un equipo que hacía 4 meses que no ganaba: "La sensación de la primera parte fue de superioridad y poca finalización. Hemos mirado poco al gol en situaciones que debemos hacerlo más. Este tipo de partidos necesitamos generar más ocasiones, porque en el juego pienso que estuvimos mejor que el rival. No nos han podido presionar bien", señaló el preparador del equipo catalán.

Míchel se mostró decepcionado con el resultado y aseguró que el Girona “ha perdido una buena oportunidad”, pero dejó claro también que este encuentro “no era definitivo”. “El talento no se pierde y Santi Cazorla es un jugador que lleva muchísimos años al más alto nivel, siempre que le ves en el campo te alegras. Las piernas no van tan rápido, pero la cabeza sí”, concluyó el técnico del Girona al ser preguntado por Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo y clave en el triunfo azul.

El Girona, que encadenaba cuatro partidos sin perder en Liga, cayó por 1-0, en un partido que dominó por tramos, pero que no se resolvió. Por eso, el análisis de Míchel: "buen partido en el juego, pero no en las áreas". En Primera, no solo vale con jugar bien.