Míchel: "Hemos hecho muchas cosas para no perder"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha lamentado después de la derrota de este viernes contra el Mallorca (0-1) que su equipo ha hecho "muchas cosas para no perder".

El entrenador rojiblanco ha admitido que es "difícil de asimilar" esta racha de tres derrotas consecutivas, pero se ha mostrado convencido de que el equipo puede "salir de esta situación" y que "pase lo que pase en esta jornada dependemos de nosotros".

"Los jugadores están jodidos porque hemos perdido un partido que necesitábamos ganar y en el que hemos merecido más. No sé si la victoria, para mi sí, pero como mínimo el empate", ha dicho.

Míchel ha admitido que en la primera mitad el Girona ha tenido tres ocasiones "muy claras", pero ha estado "muy mal" en la jugada del gol de Samú Costa y el Mallorca ha sido mejor en los duelos.

"Luego la segunda parte ha sido nuestra. Hemos dado un paso adelante, hemos tenido muchas ocasiones y hemos merecido más, pero en el fútbol tienes que tener acierto y no lo hemos tenido", ha añadido el técnico madrileño.

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En este sentido ha reconocido que el equipo debe mejorar en la finalización y en la toma de decisiones y sobre todo "levantarse lo más rápido posible de esta derrota" y mirar al siguiente encuentro.