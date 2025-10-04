Míchel: "He visto un equipo que lucha desde el corazón"

Su reacción lo dijo todo. Míchel se quitó un peso de encima tras el pitido final de Isidro Díaz. El Girona cosechó el primer triunfo del curso y el técnico vallecano, como no iba de ser de otra manera, no pudo ocultar su felicidad tras el encuentro disputado en Montilivi: “He visto a un equipo que ha sufrido en el campo y estoy muy contento porque es un triunfo muy merecido para ellos. He visto a un equipo que luchaba con el corazón y es un sentimiento que me quedo conmigo”.

"Saldremos de esta situación. No me ha preocupado nunca mi situación. Como entrenador sé que hago cosas bien y sabemos qué tenemos que mejorar", expresó un Míchel tranquilo. Que confesó que "el primero que me he quitado el ego soy yo" y que su "exigencia a veces sobrepasaba esto", aclarando que se acercó a los jugadores para saber cómo se sentían. "Todos hemos puesto de nuestra parte para conseguir este 5 de 9", añadió. "Nos queda mucho por hacer todavía", apostilló.

"En la vida hay que sufrir y en el fútbol también. Hay momentos muy felices, pero cuando las cosas no salen bien necesitas sufrir con alma y juntos, y hoy lo han hecho", aseguró. Se deshizo en elogios hacia la figura de un Arnau que ya lleva cinco años bajo su batuta y "ha hecho un partidazo". "Ha parado a Danjuma. Es muy listo. Su nivel no depende del físico, es un crack", concluyó.