Míchel: "He llegado 45 minutos tarde"

"Hemos estado bastante mal. Entono el mea culpa", reconoció el técnico del Girona tras perder ante el Getafe "Me voy mosqueado conmigo mismo. Pensaba que íbamos a ser capaces de dominar y jugar en campo rival ", añadió

Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', entrenador del Girona, reconoció ser el culpable de la derrota de su equipo por no haber elegido bien el sistema con el que habría podido plantar cara al Getafe, que ganó 3-2 en el Coliseum Alfonso Pérez para salir del descenso, y dijo que él llegó "45 minutos tarde" al partido.

Míchel apostó por un 4-4-2 que dio continuidad a sus dos victorias ante el Cádiz y el Athletic y declaró haberse equivocado. A su juicio, tenía que haber apostado por jugar con tres centrales para ganar los duelos directos con los delanteros del Getafe.

"Hemos estado bastante mal. Entono el mea culpa. A principio de semana, veníamos de dos victorias, pero conociendo el potencial del Getafe arriba, tenía la sensación de que teníamos que jugar con tres atrás. No lo hice, tenía la sensación de que iban a jugar con dos puntas más un tercero, Munir. Ganan muchos duelos, juegan muy directos y plantee un partido para tener el balón", señaló.

"Fuimos perdedores recuperando pelotas. El primer gol es culpa mía. Todas las situaciones de duelo en la primera parte con Arnau y Bueno se perdían y no lo he corregido hasta el 3-0. He metido a tres centrales, dos carrileros, he buscado los unos contra uno constantes y el equipo ha mejorado. La responsabilidad del sistema, es mía. A partir de ahí, el partido se ha puesto cuesta arriba", explicó.

Míchel destacó que el Getafe es un "equipazo" y resaltó la igualdad que hay en la Liga con todos los equipos. Por eso, dejó claro que el Girona tiene que ser "humilde" para mejorar su fútbol y no mirar ni "para abajo ni para arriba".

"Si me pongo a ver las plantillas... Unal, Munir, Mayoral, Portu, Damián, Maksimovic, Arambarri, Milla... Me parece un equipazo el Getafe. No podemos venir con la sensación de ser superiores a nadie. Pero ha sido todo por los duelos. Arriba ganan muchos. Ünal gana muchos duelos ofensivos y he metido dos centrales en vez de tres y por no darle un mensaje diferente al equipo de lo que hemos hecho, no cambié el sistema", indicó.

"Me voy mosqueado conmigo mismo. Pensaba que íbamos a ser capaces de dominar y jugar en campo rival y no hemos sido buenos defendiendo a estos jugadores. Hemos sido ganadores de duelos en la primera parte y en la segunda parte se ha igualado. La respuesta la podía haber dado al principio", añadió.

"Estoy enfadado porque era algo que tenía en la cabeza. Vienes de ganar 6-2 y 2-3 y todo te dice que hay que dar continuidad. Pero hay veces que hay que buscar soluciones. Por eso estoy enfadado conmigo mismo. Quería tener la pelota y hundir a sus carrileros. Ellos tienen fútbol, es una categoría complicada. Estoy triste conmigo mismo, porque lo vi pero no lo hice. He llegado 45 minutos tarde", aseguró.