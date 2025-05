Míchel: "He dudado con Stuani hasta el final, no sabía lo que podía durar sobre el campo"

El mundo del fútbol esperaba con ganas poder volver a ver a Míchel en el banquillo. Después de perderse la derrota contra el Villarreal en Montilivi por una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, como explicó el propio entrenador, el madrileño volvía a dirigir a su equipo contra el Valladolid para sumar tres puntos que dejan la permanencia del Girona casi sellada.

Después del choque, que resolvió el de siempre, Cristhian Stuani, Míchel atendió a Movistar+ para valorar la victoria. "Era muy importante ganar hoy. Es un paso muy importante. Veremos qué hacen el resto de equipos (implicados en la lucha por la salvación) más tranquilos. Teníamos mucha necesidad y hemos competido muy bien", declaraba el madrileño.

He dudado hasta el final con Stuani, no sabíamos lo que podía durar sobre el campo Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

Preguntado por Stuani, no pudo evitar deshacerse en elogios hacia él: "Stuani nos ha dado una victoria importantísima. Es el capitán, el jugador más importante de la historia del Girona. Venía con un golpe importante. He dudado hasta el final con él, no sabíamos lo que podía durar sobre el campo. Por eso ha salido tarde. Estoy muy feliz por él, se lo merece", apuntó.

Stuani, celebrando su gol ante el Valladolid / @GironaFC

Para Míchel, lo más importante para conseguir la permanencia era el vestuario: "Hay que tener alma, y eso empieza por el sentimiento de pertenencia, el tener a gente que ha sufrido y disfrutado con el Girona. Los Portu, Juanpe, Stuani... Sabíamos que tirarían del equipo en estas jornadas", reconocía sobre los veteranos de la plantilla.

Para finalizar, el entrenador de Vallecas también fue un poco autocrítico, explicando los problemas que sufre el equipo en los minutos finales de partido: "En los últimos 10 minutos hemos perdido el balón... Nos hemos ido más atrás de lo que queríamos y ellos han tenido ocasiones importantes. Ha habido momentos, de pérdidas, que dices 'madre mía...'".

El entrenador del Girona, Míchel, durante el partido de LaLiga entre el Real Valladolid y el Girona, este martes en el estadio José Zorrilla / R. García / EFE

"Nosotros arriesgamos, y para ello tenemos que tener la mente limpia en cada jugada. La presión ha afectado un poco, pero los jugadores se han levantado del 0-1 del Villarreal", cerraba con una sonrisa de oreja a oreja por el triunfo, que deja al Girona casi en Primera de manera matemática.