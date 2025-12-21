Míchel: "No me gusta que la gente no entienda que estamos sufriendo e intentando mejorar"

Míchel habría preferido celebrar sus 200 partidos en el banquillo del Girona con una victoria, pero se comerá los turrones igualmente estas fiestas.

El parón navideño ha llegado en un momento necesario para el conjunto blanquirrojo, tal y como quedó demostrado ante el Atlético de Madrid (0-2) en Montilivi. "Necesitamos esta semana sin Liga para recargar pilas y desconectar un poco, lo que podamos. Tenemos que volver pensando que juntos podemos luchar para salir de esta situación. En los próximos meses sufriremos y todo el mundo debe entenderlo", comentó el técnico, que sigue teniendo al alcance el objetivo de los 20 puntos en la primera vuelta pese a la derrota.

No me gusta que la gente no entienda que estamos sufriendo e intentando hacer las cosas mejor

Tras una nueva derrota, el entrenador de Vallecas recordó que "las sensaciones fuera de las áreas son buenas, pero en las áreas son malas. Hay debilidad en la nuestra. El Atlético es un equipazo en defensa y encontrar espacios es difícil, no hemos podido crear muchas ocasiones. Hemos tenido dos con dos paradas increíbles de Oblak. Pero nos ha faltado juego para hacer daño al Atlético. Ellos con muy poco nos han hecho daño". "Cuando la afición ha pitado al equipo por no ir hacia adelante… Es muy difícil hacerlo contra el Atlético. El equipo ha intentado jugar y, por momentos, hemos hecho las cosas bien. Sé que podemos jugar mejor, pero delante teníamos a un gran equipo. No me gusta que la gente no entienda que estamos sufriendo e intentando hacer las cosas mejor. Necesitamos a la gente el año que viene para salir de este sufrimiento, que es de todos", añadió.

Respecto a la sensible baja de Ounahi, Míchel bromeó diciendo que "si le quitas a Mbappé al Madrid… Es difícil personalizar en un partido como este. Tenemos que trabajar cómo competir sin él. Necesitamos buscar soluciones".

Sobre las sensaciones, insistió en que "no me gusta poner parches ni excusas. Quito las primeras cinco jornadas, en las que yo me equivoco mucho. Creo que el equipo está para competir, pero nos sigue faltando contundencia, capacidad física en los duelos como equipo. No es un tema de actitud. Necesitamos mejorarlo para competir en Primera División".

A todo ello, un deseo para 2026: "Pido poder seguir trabajando como estoy ahora en el día a día. El grupo humano es increíble, no creo que pueda tener otro igual. Echaremos de menos a Jota, pero ya nos ha asegurado que vendrá a visitarnos". El Año Nuevo debe ser, por el bien de todos, mucho mejor que el que dejó atrás el Girona.