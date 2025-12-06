Míchel y su Girona, a "olvidar" la Copa en Elche

La eliminación en la Copa con una derrota contra el Ourense de Primera RFEF (2-1) en la segunda ronda ha ensombrecido la mejora progresiva de los de Míchel, que encadenan tres jornadas sin perder en la Liga con la victoria ante el Alavés (1-0) y los empates con rivales como el Betis (1-1) y el Real Madrid (1-1).

Lo peor de la visita de mañana al Elche, sin embargo, es la plaga de lesiones que sufre la plantilla. Abel Ruiz, Stuani, David López, Krapyvtsov, Portu, Van de Beek y Juan Carlos, lesionados, y Ounahi, por sanción, no están disponibles para jugar en el Martínez Valero (14:00 h/Movistar LaLiga), pero el entrenador ha podido recuperar a Blind y Lemar y tampoco ha tenido que preocuparse por Bryan Gil ni por Arnau después de que no estuvieran en la competición del KO.

El extremo andaluz tenía molestias en el sóleo y ha completado “con normalidad” la sesión de esta mañana en La Massana, mientras que el defensa maresmense acaba de superar una gripe y apenas se ha entrenado hoy.

"Muchas de las cosas que pasan en la Copa son difíciles de controlar por muchos factores que condicionan y hacen diferentes los partidos. De verdad, estoy contento porque la gente lo dio todo en el campo y no tengo nada que decir de los jugadores que jugaron. Para mí, la Copa está olvidada", ha asegurado Míchel.

Para el técnico, lo peor del encuentro en Ourense fue la lesión de Abel Ruiz: "Es una situación muy dura para él y para nosotros, pero tenemos que continuar. Las pruebas han ido mejor de lo que esperábamos y deseo que esté pronto con nosotros. Tenemos pocos jugadores en ataque y necesitamos recuperar a la gente".

El delantero valenciano sufre una rotura muscular en el cuádriceps de la pierna derecha y no reaparecerá hasta enero, igual que Stuani.

Míchel se ha declarado fan del juego del Elche. "A Eder le gusta una manera de jugar que a mí también me gusta. Todas las maneras de jugar al fútbol son buenas, pero el Elche tiene una propuesta muy definida porque juega a lo que le gusta a Eder. Lo aporta a todos los partidos y contra cualquier rival. Es bueno porque es capaz de hacer que el jugador controle el juego, son un entrenador y un equipo que tienen muy claro qué hacer en el campo", ha apuntado.

En este sentido, el entrenador del Girona es consciente de que "nos falta conseguir una victoria fuera. Necesitamos sumar de tres para dar un paso adelante. Mañana espero la mejor versión del equipo para lograrlo".

Y ha añadido que "el equipo está más conectado y los jugadores tienen más claro qué hacer en el campo. Conocen mejor al compañero. Estas cosas son importantes para nuestro juego".

Los jugadores del filial Andreev, Gibert, Lass, Arango, Papa y Pol Arnau completan la convocatoria. Míchel ha hablado también de Ricard Artero, que "está en un proceso de recuperación que es muy duro para él. Es una lástima porque hace tiempo que no está bien para entrenar con el equipo y no juega, pero su mentalidad es positiva. Es un chico que tiene la cabeza muy bien amueblada y, dejando de lado que hace tiempo que no puede hacer lo que más le gusta y por lo que ha luchado toda la vida, continúa recuperándose. Aún le falta para estar con nosotros".