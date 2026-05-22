Míchel, sobre el Girona-Elche: "Es un partido de fútbol. Creo en mis jugadores, está en nuestra mano"

"Es un partido de fútbol", afirmó Míchel. Y, sí, es así de simple. Por supuesto que no es un partido más. Es una final. Por muy complicado que parezca el escenario, se trata de lo de siempre: meter gol y evitar que te lo metan. La confianza del entrenador en su plantilla es total y Montilivi será el jugador número 12. Una victoria mantiene al Girona en Primera División.

El técnico vallecano dejó claro que el equipo está preparado para una auténtica final en casa, con su gente, tras una buena semana de trabajo: "Necesitamos ganar. Es lo que toca y estamos preparados", subrayó, insistiendo en su confianza total en la plantilla: el Girona está en Primera porque ha hecho las cosas bien durante los últimos cinco años.

Míchel recalcó que el encuentro tiene un valor especial: "Es un partido para hacer historia, diferente a lo que hemos jugado antes. Creo en mi equipo". También destacó la mentalidad del vestuario, donde hay personalidad, experiencia e ilusión para afrontar un escenario de máxima exigencia. "Cada uno tiene su manera de actuar antes del partido, pero hemos estado juntos. Tenemos claro qué tenemos que hacer".

Míchel Sánchez dialoga con Eder Sarabia, antes del Elche-Girona de la primera vuelta. / EP

Insistió en quedarse con lo esencial: fútbol y control emocional. "Hay cosas que no podemos controlar. Es un partido de fútbol, hemos hablado mucho de fútbol".

En cuanto al estado físico de la plantilla, explicó la situación de varios jugadores. Cristhian Stuani llega con problemas derivados de distintas lesiones y no ha completado todos los entrenamientos.

Alejandro Francés ha probado con la idea de infiltrarse, mientras que Daley Blind arrastra molestias. Aun así, se mostró optimista: "Estoy convencido de que estarán preparados, no sé el tiempo que estarán, pero tienen mucha ilusión".

Los jugadores del Girona celebran el gol de Stuani / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

También confirmó que Abel Ruiz, Thomas Lemar y Hugo Rincón están disponibles. Sobre el planteamiento, no espera sorpresas por parte del Elche de Eder Sarabia: "Imagino un equipo que quiere tener el balón, que no cambiará nada. Está en nuestra mano"

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No piensa en si se trata de su último partido como entrenador del Girona: "No lo he pensado. Lo más importante es el Girona. El crecimiento del proyecto".