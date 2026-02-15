Míchel, sobre el Girona - Barça: "Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor"

El Girona recibe este lunes la visita del FC Barcelona con el complicado reto de hacer que los azulgranas sumen su segunda derrota consecutiva tras caer ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Para intentar la machada, Míchel confirmó en rueda de prensa que no contará con Ounahi, aunque sí estará disponible el guardameta Rubén Blanco.

“Siguen las mismas bajas de larga duración: Van de Beek, Juan Carlos y Portu. Ounahi será baja por mañana. Ha hecho una parte con nosotros, pero la sensación es que le queda la parte más importantes, con entrenamientos más exigentes. Por eso no estará aún. Rubén Blanco estará disponible, nos dará cosas y estará preparado para mañana”, explicó.

A Míchel no le preocupa que el Barça aterrice a este partido tras perder porque "los equipos grandes siempre juegan cada partido con la intención y seguridad de que deben de ganar porque si no es una semana dura para ellos". "Tienen esta exigencia y siempre han jugado con esta presión. No por el otro día que perdieron, sino porque el Madrid ganó y necesitan ganar para seguir líderes. Los grandes están acostumbrados en jugar en estas condiciones" apuntó.

Preguntado por como frenar a Lamine Yamal, el técnico madrileño indicó que "el Barça no es solo Lamine", aunque admitió que "sé lo qué haré, lo hemos preparado". "Todos los jugadores son muy importante y tienen recursos en todas las líneas. Jugaremos para contrarrestar el juego del Barça sabiendo que es difícil. Es el equipo que tiene más profundidad de Europa y es líder en muchos datos de LaLiga", puntualizó.

Por otra parte, Míchel también mostró "máxima confianza en los árbitros" tras la queja formal del Barça a la Federación: "Será como todos los partidos en los que nosotros, el Barça y el árbitro haremos las cosas bien. No tengo miedo en este sentido. Siempre he pensado que los árbitros hacen su trabajo de la mejor manera".

Pese a la ilusión que genera este partido, Míchel reconoció la dificultad de cosechar un buen resultado: "Es un partido especial, no es uno más. Jugar contra Barça, Madrid, Atlético... son equipos que de ganar das un paso más que contra cualquier otro rival. Lo normal es que ganen ellos porque ganan el 90% de los partidos. Cuando juegan entre ellos pueden ganar uno u otro. La clasificación dice que Barça y Madrid ganan casi siempre".

"Lo que me gusta de la manera de jugar del Barça de Flick es que siempre juega igual. Tiene cosas muy buenas porque lidera muchos datos en LaLiga. Es muy difícil de contrarrestar su presión y su manera de atacar. Su línea de arriba parece que toman mucho riesgo, pero les da mucho. Saben jugar con la sensación de peligro en contra", agregó sobre el estilo del Barça.

Por último, cuestionado por qué jugador le quitaría al Barça, Michel fue muy sincero. "Me gusta ver a los mejores en el campo. Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor. Pero en el campo todos. El fútbol es un espectáculo, un juego y los jugadores han de estar en el campo", finalizó.