Míchel: “Hemos perdido muchos puntos y ahora tenemos que recuperarlos contra equipos top, como el Madrid"

Levante, Rayo, Sevilla, Oviedo...El Girona se ha dejado una buena cantidad de puntos en un comienzo de temporada que lo ha castigado a moverse por la zona baja llegados al primer tercio de curso. Mañana llega el Real Madrid, el líder y un equipo, pese a los dos últimos empates contra Rayo y Elche, intratable. Y está claro, con el déficit de puntos del principio, toca recuperarlos contra quién sea. “Nuestra Liga también es esta. No hemos sumado contra rivales con los cuales después estaremos más cerca y ahora hay que recuperarlos ante equipos top. Es la realidad porque el comienzo de Liga fue malo”, ha dicho este mediodía Míchel, que confía que llegue una “victoria inesperada contra un gran equipo” que suponga puntos y un impulso anímico.

El técnico está pendiente de unas molestias en el sóleo que arrastra Stuani y que lo hacen ser duda. Además, no puede contar todavía con Lemar ni Blind, ni el resto de lesionados, Juan Carlos, Van de Beek, Portu y David López. Por el contrario, Francés ya está recuperado y a disposición.

Míchel tiene claro que para ganar el duelo de mañana hará falta que el Girona “esté al 200%” y que, aun así, será “difícil” si el Madrid “está en su mejor versión”. “Tendremos que tener un punto más que ellos en todas las jugadas”, añadía el técnico que pide “el ambiente” del día del Alavés o el del Mallorca del curso pasado en que “nos jugábamos la vida”.

El empate en el campo del Betis y la victoria contra el Alavés han llenado un poco el depósito de confianza del equipo. Por este motivo, Míchel no considera que sea un mal momento para recibir el Madrid. “Ahora me gustaría enfrentarme a equipos de nuestro nivel. Puede ser que hagamos un gran partido y perdamos. Sabemos que estamos bien para competir. Esto nos da tranquilidad pero no el resultado”.

La lista de facultades del Madrid es inacabable. “Tienen muchas virtudes. Son difíciles de parar. Tienen el mejor jugador de la Liga, el máximo goleador, el mejor portero, son diferenciales en muchas fases del juego. Tendremos que defender bien y también atacar bien. Hay muchas maneras de jugar contra el Madrid y todas son difíciles que salgan bien si el Madrid está a su nivel”, decía.

En cuanto a la situación en la Liga, Míchel ve “diez o doce equipos” muy igualados por debajo de Madrid, Barça y los otros que ocupan las primeras posiciones. “La Liga es más igualada y hay que luchar cada punto. Se ha sumado menos en general, pero continúo pensando que habrá que llegar a los 40. No hay ningún equipo descolgado y lo décimo tampoco tiene tantos”.