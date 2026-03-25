Míchel, sobre su fichaje fallido por el Real Madrid: "Quedamos para firmar y no me presenté. Le dije a mi padre 'no voy', y no fui"

Míchel Sánchez es una de esas personas que da gusto escuchar. Voz autorizada en este deporte, es un entrenador cuyos valores humanos y filosofía futbolística cautivan a cualquiera. Arquitecto del mejor Girona de la historia, equipo que enamoró a todo el continente y logró clasificar para la Champions League, habló sin contemplaciones en el podcast 'La Otra Grada' de 'Feeberse'. Allí abordó varios temas, entre ellos su ambición de dar un salto en su carrera y la posibilidad de entrenar al Manchester City.

Una de las anécdotas que más llamaron la atención fue que decidiese no presentarse a una comida con Paco de Gracia para firmar un contrato con el Real Madrid cuando militaba en las filas del Rayo Vallecano.

"Todo el mundo me decía 'vete al Madrid'"

"Quedamos para firmar por el Real Madrid y no me presenté. Quería seguir en el Rayo Vallecano. Todo el mundo me decía 'vete al Madrid' y cuando llegó el momento le digo a mi padre: 'no voy'. Y no fui", desveló el técnico madrileño.

Explicó que Paco de Gracia siempre le recuerda su plantón: "Quedé contigo para comer y para firmar por el Real Madrid y no viniste". "Era lo que sentía en ese momento. También muchas veces son los miedos y el sentirte protegido en tu barrio, como estaba yo con mis amigos, a ir a un sitio que no sabes lo que te vas a encontrar. Yo estaba encerrado en mi barrio... en mi zona de confort", manifestó.

Míchel, en el Girona-Real Madrid / Dani Barbeito

Él aseguró estar "orgulloso de la carrera que tuve". Pasó por Rayo, Almería, Real Murcia y Málaga y colgó las botas en 2012 tras veinte temporadas como profesional, quince de ellas como franjirrojo.

Es, de hecho, el tercer jugador que más partidos ha jugado con el Rayo con un total de 425. Y el máximo goleador de la historia del club de Vallecas con 55 dianas.

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"Quizás vas allí (al Real Madrid) y te salen las cosas mal o te salen muy bien. Yo creo que no hay que darle más vueltas", sentenció.