Míchel: "Nos ha faltado físico y balón en la última media hora"

El entrenador del Girona, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', afirmó tras empatar 1-1 contra el Betis que su equipo ha hecho "un gran partido ante un gran rival" en el Benito Villamarín, aunque lamentó que "en la última media hora" le ha "faltado físico y balón" para mantener la ventaja de un gol que se le ha escapado en los minutos finales.

"Sin sufrir, no estábamos cómodos. No hemos finalizado y les hemos dado alas. Se puede decir que el empate es justo. Nos ha faltado finalización ante un rival que defiende muy bien y no hemos encontrado el último pase para encontrar el 0-2", reconoció en rueda de prensa Míchel.

El técnico madrileño admitió que tuvieron "pérdidas de balón raras" en este Girona y no abundó en si encajar un tanto tan tardío supone mala fortuna porque "el partido dura lo que dura y también" los gerundenses han ganado encuentros "a última hora", si bien aseguró que "hoy no fue una cuestión de cambios", sino que faltó "gasolina mental".

Míchel insistió en destacar la "buena imagen dada" contra un Betis que "tiene un equipazo" y que, como recordó, "aquí no ha perdido todavía en Liga", al tiempo que despidió un año natural en el que el Girona ha sumado "75 puntos", con una "primera parte de la temporada" que "ha sido increíble", por lo que "al equipo no se le puede pedir más".