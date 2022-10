Míchel: "El fallo del 2-0 lo contabilizo como mío"

"Me ha dado 25 líneas de pase intentando jugar siempre. Y los errores se perdonan" apuntó el técnico del Girona sobre el fallo de Juan Carlos "Creo que hemos hecho un gran partido en cuanto a lo que nosotros queremos, pero hay situaciones que nos han penalizado", añadió

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, contabilizó este sábado como suyo el fallo de su portero Juan Carlos en el gol del 2-0, al intentar salir con el balón jugado desde su área, en la derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid, al tiempo que lamentó que a su conjunto le falte "profundidad y mirar a portería" en el último tercio y que resaltó las dos paradas "increíbles" de Jan Oblak que impidieron el empate.

"Creo que hemos hecho un gran partido en cuanto a lo que nosotros queremos, pero hay situaciones que nos han penalizado. Pero no puedo estar a disgusto con nadie. La responsabilidad del gol es mía. No hay nadie más. Yo les pido jugar y ellos juegan. Es mi responsabilidad. Somos un equipo que intenta ser protagonista en el partido y lo hemos intentado hacer. A veces nos puede costar algún tipo de error. Eso yo no lo critico", dijo.

"Lo único que le he dicho a Juan Carlos es que ese fallo lo contabilizaba como mío. No es suyo. Me ha dado 25 líneas de pase intentando jugar siempre. Y los errores se perdonan. En este caso es un error mío de idea de juego. Nos va a dar mucho más de lo que nos quita. Tenemos cosas que mejorar y no es esa precisamente. En zona tres miramos poco a la portería rival. Nos tenemos que convencer que cuando llegamos a esa zona y el rival está hundido tenemos que llegar a las ocasiones de gol o finalizar", explicó.

"Nos falta a veces esa profundidad y mirar a portería. Hemos hecho muchas cosas bien, pero en el último tercio miramos poco a la portería rival", insistió Míchel, que consideró que, aún así, Oblak ha hecho "dos paradas increíbles" para evitar el empate de su equipo y que valoró que "la no finalización se produce en transición" y eso deben "corregirlo" porque "las transiciones defensivas" les han "penalizado bastante" en esta temporada.

Su equipo encadena tres derrotas consecutivas. "Hemos hecho cero de nueve puntos y estamos muy dolidos. Trabajaremos porque las derrotas vienen por algo y tenemos claro cuál es el camino. Entonces, para que un jugador se convenza de lo que hace bien y lo que hace mal hay que ponerles el vídeo, repetir y entrenar. Estoy preocupado por las tres derrotas, pero con una sensación de que somos un equipo que puede mejorar, debe mejorar y vamos a hacerlo. Es mi responsabilidad hacer que el equipo tenga una idea y una personalidad colectiva y tenga resultados. Estoy convencido de que va a salir bien", dijo.

Míchel, que explicó que el cambio de Arnau fue táctico, no por lesión, también habló de Rodrigo Riquelme: "Es un jugador que ya le seguíamos la temporada pasada, porque nos enfrentábamos a él y veíamos las características que tenía de un jugador diferencial. Conozco el potencial que tiene. Es un jugador que nos da desequilibrio, uno contra uno, verticalidad, gol y asistencias. Es un jugador que queremos disfrutarlo nosotros, pero queremos que él se haga mejor futbolistas, porque tiene aspectos a mejorar y vamos a intentar que haga un gran año y nos ayude esta temporada".