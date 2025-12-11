Míchel ya no se muerde la lengua: "Me toca los cojones. Le dije a Livakovic que iba a jugar y me dijo que no"

Si no había suficientes problemas en Girona, Míchel Sánchez confirmó este jueves en rueda de prensa la guerra interna que se vive en la portería de Montilivi. Es una situación que no beneficia a nadie, dificulta el trabajo del entrenador madrileño y solo puede generar más crispación en un vestuario que debe estar unido al cien por cien para superar un momento desastroso.

"Me toca los cojones la situación. Livakovic quiere jugar en otro equipo porque necesita minutos para el Mundial y, si compite con el Girona, ya no podría fichar por otro club porque ya había jugado con el Fenerbahce antes de la cesión", declaró Míchel, cansado de una circunstancia insólita que está teniendo que gestionar.

El entrenador rojiblanco admitió que no le gusta hablar de temas privados, pero señaló que "a veces toca hacer una mierda de estas" y que no lo hizo para defender su posición, sino al portero "que lleva tres años aquí", el argentino Paulo Gazzaniga, cuestionado duramente estos días por su grave error contra el Elche. "Ha tenido errores, pero su compromiso está fuera de toda duda", expresó.

Todo empezó en los últimos días del mercado de verano. La lesión de Juan Carlos obligó al Girona a actuar y apareció la posibilidad de fichar a un guardameta de la talla del croata. “La idea era mantener la portería del año pasado. Renovamos a Juan Carlos, que es importante dentro del vestuario, pero una lesión nos obligó a salir al mercado en busca de la mejor opción posible, que acabó siendo Livakovic, una incorporación excepcional que pudimos cerrar pese a nuestra realidad", comentó Quique Cárcel sobre el fichaje.

Las acusaciones del agente

Sin embargo, su llegada ha supuesto un problema para el club. En un hecho insólito, el agente del jugador insinuó que el Girona le mintió, asegurando que le prometieron oportunidades, algo que tanto Quique Cárcel como el propio Míchel han desmentido. El técnico explicó en rueda de prensa que le dijo que era "un portero importante", pero que necesitaba “un proceso de adaptación al idioma y a la manera de jugar del equipo”.

Le pidió “paciencia”, pero sus objetivos (jugar el próximo Mundial con Croacia) no coincidían con los del Girona. En este sentido, reconoció que la contundente derrota de la quinta jornada contra el Levante (0-4) hizo saltar "las alarmas", porque el portero ya le comunicó entonces que no quería seguir en el club. El seleccionador croata, Zlatko Dalic, explicó en rueda de prensa que Livakovic no iba a ser importante en el Mundial si no tenía minutos. El conflicto ya era evidente.

Se negó a jugar contra el Ourense

Finalmente, Míchel aclaró lo ocurrido en el partido de Copa del Rey contra el Ourense (2-1): "Yo le dije que jugaría y él me dijo que no. No fue una decisión técnica". Por ello, Gazzaniga disputó ese encuentro "con 38 de fiebre y gripe", ya que Vladyslav Krapyvtsov está lesionado.

Para Míchel, este es "un problema" que se mantendrá hasta el mercado de invierno. Livakovic no jugará para poder marcharse, pero si Gazzaniga se lesiona o es expulsado, habrá que recurrir al filial. "Espero que no pase para nuestro bien, pero es así", zanjó.