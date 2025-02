Míchel 'esquiva' su renovación: "No estoy pendiente de mi situación"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha argumentado este jueves en rueda de prensa que el equipo, octavo clasificado en LaLiga EA Sports, no está consiguiendo los resultados que podría obtener por la plantilla que tiene, que, en su opinión, es "muy buena".

En la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Getafe, Míchel ha reiterado que tiene una plantilla "para pensar en llegar a Europa", pero ha afirmado que debe "demostrarlo en el campo" y que ahora mismo no está en esa posición porque no está sabiendo sacarle el máximo rendimiento.

En este sentido, ha admitido que ha logrado "muy pocas veces" que la idea del Girona esté "bien desarrollada" en los partidos y ha dicho que, por eso, el equipo ha perdido "mucho", por lo que esta semana ha decidido 'resetear' y "empezar a hacer cosas más básicas desde cero".

El equipo necesita, según el técnico, "conseguir continuidad en el juego y en la manera de hacer las cosas" e imponer "de manera continuada" su estilo. Con todo, Míchel está convencido del potencial de la plantilla para aspirar a cosas "más bonitas" que la permanencia.

¿RENOVACIÓN?

El técnico madrileño, con contrato hasta 2026, también ha admitido que por ahora no está "pendiente" de su renovación porque se centra en el equipo. "No hemos conversado, pero estoy feliz aquí y el proyecto del Girona es espectacular. Lo más importante ahora mismo es continuar en Primera y no estoy pendiente de mi situación", señaló.

EL PAPEL DE ARTHUR

El entrenador rojiblanco también ha reconocido que el brasileño Arthur Melo es un jugador que el equipo "necesita mucho en este momento por sus características" y que debe ser "muy importante" porque tiene movilidad y juega hacia adelante.

El centrocampista brasileño podría debutar en el partido de este viernes en Montilivi ante el Getafe, un rival que está "en un gran momento" y que es muy complicado porque José Bordalás es un técnico que "consigue que los partidos se jueguen a lo que él quiere".

GETAFE, UN RIVAL INCÓMODO

"Es un equipo capaz de llegar con pocos pases a portería rival y que en defensa siempre está muy seguro", ha dicho Míchel sobre un equipo que logra que el rival esté "incómodo en todo momento".

Para ganar al Getafe, el Girona deberá saber imponer su "plan de partido" y hacer que su rival mire "hacia atrás", necesitará "una versión espectacular en ataque" y un ritmo de juego más alto que el que ha demostrado en el presente curso.

Míchel ha elogiado a Bordalás: "Ha tenido muchas dificultades a principio de temporada con lesiones, pocos fichajes y dudas, pero poco a poco ha ido dando la vuelta a la situación".