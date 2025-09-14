Míchel: "Espero que sea el principio de una cosa buena"

Un penalti transformado por Borja Iglesias en el añadido impidió al Girona sumar su primer triunfo del curso en LaLiga EA Sports 2025/26 (1-1). Como mínimo, se vieron brotes verdes en Balaídos. El estreno de Vanat fue brillante, anotando el 0-1 con una definición de 'killer' en el primer balón que tocó. Gazzaniga se vino arriba y estuvo muy seguro bajo palos - pese a no atajar el penalti -, fruto, seguramente, de la llegada de Livakovic.

Gazzaniga se creció

"Ha sido una pena, pero el equipo trabajo bien durante los 90 minutos. El equipo venía con un gol de ventaja, pero esto no acaba hasta que pitan el final y lamentablemente recibimos el penalti ese en los últimos minutos. Pese a ello, pensándolo en frío, creo que es un buen punto”, declaró el arquero argentino tras el encuentro. Sostuvo al equipo con varias paradas prodigiosas y dio un paso adelante ante la incorporación del guardameta croata. Míchel, eso sí, afirmó a los micrófonos de 'Movistar +' que "Livakovic no viene a ser el segundo o tercer portero".

A pesar de que el Celta evitase la primera victoria de su equipo, Míchel afirmó marcharse "contento" de Balaídos: “Este partido espero que sea el principio de una cosa buena. Hoy he visto al equipo mucho mejor. Nos falta más control, más pelota, pero el Celta es un equipo muy seguro de lo que hace con la pelota. Aquí es muy difícil jugar, y más después de tres derrotas. Veo con optimismo el futuro del equipo”, indicó.

"Hemos sido más competitivos"

El Girona necesita “mejorar algunas cosas”, pero el técnico se marcha de Vigo “más tranquilo” con la situación del equipo pese a continuar sin ganar. “Hoy hemos sido más competitivos que en los anteriores partidos. Es el comienzo de alguna cosa buena, estoy seguro. Ganar o perder a veces es muy injusto. El Celta ha tenido ocasiones, pero nosotros también. Creo que hemos ganado un punto, el primero, y el resultado no debe de condicionar nuestra forma de trabajar para que llegue esa primera victoria”, valoró.

Los jugadores del Girona celebran el gol marcado por Vanat / EFE

No escondió su admiración por el Celta: “Me ha parecido un equipazo con el balón. En ritmo de juego, es el mejor equipo de Liga, por encima de Barça y Real Madrid”. “El Celta es un equipo que hace muy bien el fuera-dentro, que hace muy bien el tercer hombre y las situaciones de continuidad. Por ahí nos ha costado, y más con la sensación de que necesitábamos urgentemente algo positivo”, concluyó.