Míchel no lo esconde: "Yo sí me veo preparado para entrenar al City"

Tiene mucha suerte el Girona de tener a un tipo como Míchel Sánchez. Es, sin discusión, el entrenador más importante de la historia del club y el gran arquitecto de un proyecto ambicioso, con una filosofía e identidad futbolística muy marcadas. No es casualidad que todos los recién llegados coincidan en señalar aquella primera llamada o conversación con el técnico madrileño como un punto de inflexión: posee una capacidad especial para potenciar a sus jugadores y convertir en oro casi todo lo que toca.

Su contrato con la entidad catalana, sin embargo, expira el próximo 30 de junio. Aunque la dirección deportiva, liderada por Quique Cárcel, apuesta por su continuidad y lo señala como el indicado para mantener el timón, sus recientes declaraciones en el podcast 'La Otra Grada' de 'Feeberse' revelan su ambición de dar el salto definitivo en su carrera.

Acaba contrato en junio

Al ser preguntado sobre si se ve capacitado para entrenar al Manchester City, su respuesta no dejó a nadie indiferente: “Yo sí me veo preparado. Ahora me veo preparado para entrenar en cualquier equipo”. "Yes, of course", bromea al hablar de su inglés. "Tengo un profesor de inglés, voy trabajando", explica.

Lógicamente, el contexto no es el mismo. El Manchester City está obligado a competir por todos los títulos y los egos pueden ser difíciles de gestionar.

"Evidentemente no es igual, pero tengo la habilidad de adaptarme y quiero vivirlo. Cuando llegó le digo a los jugadores 'vamos a vivir este año juntos'. No tengo una varita mágica para hablar con cualquier tipo de ego, voy a ir desde lo humano para la cultura deportiva, para jugar bien y para obtener resultados.

Reunión Pep-City en el horizonte

Todavía queda mucha temporada por delante y Míchel sólo tiene ojos para un Girona que debe alcanzar los "42 puntos" para mantener un año más la categoría. Ahora bien, esta declaración de intenciones coincide con el batacazo del Manchester City en Champions ante su 'bestia negra' y con la inminente reunión de Pep Guardiola con la cúpula 'cityzen' para departir sobre su continuidad al frente del proyecto, según informó 'Daily Mail'.

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Tendrá lugar, eso sí, después de que el de Santpedor se tome un pequeño respiro a modo de reflexión para valorar con calma los distintos escenarios.