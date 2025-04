Míchel no lo esconde: "Hemos tocado fondo a nivel anímico"

El Girona está en peligro. Habiendo tocado fondo en Montilivi contra el Betis, el equipo se acerca de manera alarmante a la zona de descenso a falta de seis jornadas de campeonato. Los gironins, que suman solamente 3 de los últimos 30 puntos disputados, se preparan para una recta final de campeonato terrorífica contra rivales de máximo nivel que impiden cualquier tropiezo al equipo de Míchel de ahora en adelante.

Si bien el equipo reaccionó en cierto modo durante la segunda mitad, esa mejoría en el terreno de juego vino de la mano de un exceso de relajación del Real Betis, que daba la sensación de que podría haber hecho más dolorosa la derrota del Girona si hubiese querido. La afición no se explica la temporada tan irregular de su equipo, aunque Míchel sí parece tener ciertas respuestas.

Míchel, realista con su equipo

Tras el partido en Montilivi, el técnico madrileño se mostró realista como pocas veces esta temporada: "La realidad es que hoy en la primera parte hemos tocado fondo a nivel anímico. Les he dicho en el descanso que a partir de ahí tenemos que sobrevivir y para hacerlo debemos levantarnos", reconocía el entrenador del Girona.

El gol de Stuani contra el Betis / Siu Wu / EFE

El equipo fue capaz de reaccionar tras el descanso, una noticia positiva que debe servir al Girona para tomar impulso de ahora en adelante: "En la segunda parte hemos dado la cara. Es difícil cuando sufrimos, pero no podemos bajar los brazos. Estamos en una situación muy delicada, quedan seis partidos y tenemos una ventaja. Hay que saber aprovecharla para seguir en Primera División".

Era evidente que replicar la excelente temporada pasada iba a ser una misión casi imposible, aunque pocos se pensaban que el batacazo del equipo de Míchel sería de dimensiones tan colosales como las vividas este curso: "Es una temporada complicada. Lo que podemos hacer es resolver el problema que tenemos. Quiero mirar hacia delante y tengo que tener empatía con mis jugadores y conmigo mismo. Venimos de nueve partidos sin ganar y encajar un gol en los primeros minutos ha sido un golpe duro. El equipo ha tenido intención, no un gran alma pero sí la intención de ir a por el rival. Nos hemos encontrado un segundo gol en un error nuestro... a partir de ahí, la primera parte ha sido muy dolorosa. No es fácil de comprender para la gente que está afuera, pero debemos hacerles entender que este sufrimiento lo tenemos que pasar juntos. No debemos buscar excusas fuera y que nadie se baje de este barco, que seamos capaces de remar juntos y estoy convencido de que le daremos la vuelta".

Preguntado por las cosas que han salido mal esta temporada, Míchel ha sido claro: "Cuando tú haces una plantilla nueva con tres competiciones... la pretemporada donde no tuvimos el grueso de la plantilla... y que somos el Girona. Para nosotros era todo nuevo, doce jugadores que hemos firmado... y hacer un equipo no es nada fácil. Ha habido lesiones, problemas, pero al final es fútbol. No hay que mirar en lo que hemos pasado, sino darle solución a lo que tenemos ahora. No es un tema futbolístico, es un tema mental. Estoy convencidísimo de que somos un equipo capaz de jugar bien y ganar partidos. Tengo que levantar el ánimo de la gente, me siento bien y fuerte. Debemos ser los primeros en convencernos de que podemos sacarlo adelante".

Stuani también cree en la salvación

La leyenda uruguaya del Girona salió a explicar ante la afición la derrota: "Ninguno de nosotros esperaba este resultado. La afición está con nosotros, nos ha recibido con mucha energía, pero no hemos estado a la altura de lo que nos jugamos. Tenemos que ser autocríticos y seguir en esta lucha que nos hemos metido ahora. No hay tiempo, hay que luchar", opinó Stuani en DAZN.

"Tenemos que seguir trabajando, no darnos por vencido. Lo vamos a sacar. Respeto a Míchel y no es el momento de decir nada fuera de lugar. Claro que me gustaría jugar más, como a cualquier jugador, pero mi labor es ayudar cuando me toque", añadió el uruguayo.