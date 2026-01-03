Míchel: "Echeverri está entrenando con nosotros, pero no tiene contrato”

“Siguen de baja Van de Beek, Juan Carlos, Stuani y Portu, y Abel tenía molestias en el cuádriceps ayer y tampoco estará. Stuani no ha entrenado con el equipo y por eso es baja; espero que esté con nosotros la semana que viene”. Un Míchel Sánchez realista y crítico ha iniciado su primera rueda de prensa del año previa al partido de mañana contra el Mallorca, que se disputará en Son Moix a las seis y media de la tarde, presentando la convocatoria del equipo. Ha avanzado la llegada de Echeverri: “Está entrenando con nosotros, pero no tiene contrato, estamos a la espera; de momento pienso en lo más importante para nosotros y en el equipo, y mañana todavía no podrá jugar”.

Sobre los datos de este 2025 no está nada contento: “Los datos no son buenos, sobre todo en las dos áreas. Estamos trabajando en ello y necesitamos mejorar. No estamos generando muchas ocasiones, a pesar de estar cerca del último tercio del campo; falta determinación en la fase final del juego. En transición hemos estado mal, tenemos que mejorar. Podemos agarrarnos a que sabemos cuál es el problema y estamos trabajando para solucionarlo”.

Sobre la posible incorporación de Ter Stegen ha esquivado el tema: “Livakovic no está entrenando con permiso del club, está pendiente de su futuro; la realidad es que no estará con nosotros. Mi prioridad es ganar partidos y, si sale gente, tiene que entrar gente para mejorar, también en la portería. Tenemos que ser capaces de estar concentrados. El mercado de invierno es muy complicado, hay que estar pendientes del partido de mañana”.

Se ha deshecho en elogios hacia el Mallorca: “Es un equipo con mucha finalización y con grandes centros y puntos de remate. Tiene jugadores muy buenos como Muriqi y Joseph, que presiona muy bien y juega hacia delante, sin mucha posesión, pero en defensa está muy bien y, si juegan más atrás, no es para ellos una situación de riesgo. Tenemos que controlar muy bien el posicionamiento y ser capaces de presionar muy bien tras la pérdida de balón”.

Ha destacado nombres propios que ve difíciles de controlar: “Tiene jugadores como Muriqi o Jan Virgili, que tiene un gran desequilibrio y es de los máximos regateadores de la liga, un jugador diferencial. Darder y Samu Costa controlan muy bien el juego y pueden hacer daño”.

Sobre los dos partidos que faltan de la primera vuelta: “Dos partidos muy complicados, pero ahora urge ganar estos dos partidos porque no hemos sumado antes esos puntos. Será muy complicado y la liga está muy ajustada, pero tenemos que llegar a veinte puntos para alcanzar los 42. Tenemos que quedarnos como sea en Primera División. Es un proceso de máxima necesidad y conlleva ganar partidos bajo la presión que genera uno como el de mañana”.

Cree que la responsabilidad es más suya que de lo que pueda venir de fuera: “Mi responsabilidad es mejorar al equipo y hacerlo más competitivo; es más importante encontrar la solución dentro que fuera”. “No hemos estado bien en la solidez defensiva y para mí no es defensa y ataque, es todo junto. La sensación de inestabilidad cuando hemos tenido pérdidas de balón y también en situaciones de defensa de espacios. Siempre miro cómo hacer que el equipo esté seguro; hay que tener más control del balón y más protagonismo ante cualquier rival”, se sinceraba Míchel sobre la capacidad defensiva de su equipo.

No ha querido mojarse sobre su futuro en el club pese a acabar contrato en 2026: “No hay condicionantes para renovar o no. Aquí soy muy feliz y me he comido el turrón. Miro el partido de mañana y nos miro a nosotros; lo más importante es que el equipo esté en Primera División. Si merezco continuar o no, lo tienen que demostrar los datos”.