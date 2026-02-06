GIRONA
Míchel, muy dolido con la lesión de Ter Stegen: "Es muy difícil. Hemos tenido dos semanas a un jugador que pensábamos que nunca jugaría en el Girona"
El técnico del Girona atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Sevilla
Míchel Sánchez atendió a los medios de comunicación en la previa del trascendental partido que su equipo, el Girona, disputará en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla de Matías Almeyda. Tanto catalanes como andaluces se juegan más que tres puntos en un duelo directo en la pelea por la permanencia.
El entrenador madrileño empezó valorando la dura baja de Ter Stegen, que cumplirá su cesión en Girona pese a la lesión: “Las lesiones son malas para todo el mundo. Es una pena lo que ha pasado, pero es fútbol. Lo de Ter Stegen es una situación muy difícil. Es un jugador que parecía imposible que jugase en el Girona, lo hemos conseguido dos semanas, pero no ha sido suficiente. Pero tenemos dos porteros, a Paulo (Gazzaniga) y a Vlad (Krapyvstov)”.
Míchel también habló de Álex Moreno, lesionado del sóleo y que estará seis semanas fuera, dejando el lateral izquierdo ‘desnudo’: “Estamos pendientes de más pruebas, que se harán esta semana que viene. Acabó el partido contra el Oviedo bien, después notó molestias en el sóleo. Hay que esperar. Ounahi tiene para una semana o 15 días más para estar con el grupo. El resto, disponibles, quitando a las bajas de larga duración. Tenemos que mirar hacia adelante”.
Con Ter Stegen en la enfermería, todo apunta a que Gazzaniga, titular hasta la llegada del alemán, ocupará la portería: “No he hablado con Gazzaniga, siempre lo he dicho: miro lo mejor para el Girona, siempre. Cuando tengo que hablar con ellos lo hago, cara a cara y con la verdad por delante. No he hablado con ‘Gazza’ ni con Vlad. Hemos perdido a un jugador muy importante para nosotros, esa es la realidad. Ahora otro debe ocupar esta posición (la portería)”.
De este modo, Míchel solo cuenta con dos porteros del primer equipo, Gazzaniga y Krapyvstov, algo que deja al técnico vallecano un poco intranquilo: “Si pasa como sucedió con Vlad, que estuvo dos meses fuera por problemas en el tobillo, tenemos un problema. El portero del filial no puede jugar con nosotros por un tema de edad. Eso afectaría si hay una lesión importante de alguno de los dos”.
Finalmente, Míchel confirmó que el Girona sigue mirando opciones para reforzar la portería: “El mercado está cerrado, pero hay jugadores libres, sin equipo. El club siempre mira el mercado para mejorar la plantilla, pero hay que pensar en la situación en la que está el club”.
- Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: clásico de cuartos de final de la Copa de la Reina, en vivo
- Luis Campos, director deportivo del PSG, sobre Pedri: 'La segunda vez que lo vi éramos seis ojeadores
- Ter Stegen, tras su grave lesión con el Girona: 'Soy una persona positiva, siempre he tenido esta mentalidad, pero está siendo especialmente duro
- La cláusula que estudia ejecutar el Barça con Szczesny a final de temporada
- Terremoto Mateu Alemany-Simeone: se busca entrenador en el Atlético de Madrid
- La campeona olímpica Carolina Marín, otra vez al quirófano
- Lo que le pide Flick a Bernal para tener más minutos
- Debate en el Barça con el futuro de Jan Virgili: hay derecho de tanteo y ha explotado