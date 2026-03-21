Míchel no se distrae con el City: su mente está puesta en El Sadar

La victoria del Girona por 3-0 contra el Athletic Club fue un paso importante en la pelea por la permanencia en Primera División. Un triunfo vital que hizo vibrar a Montilivi y que se explica, entre otros factores, gracias al talento de un Azzedine Ounahi que quiere volver a ser determinante este sábado en El Sadar (18:30 horas).

El equipo catalán afronta ahora una de las visitas más complicadas del campeonato español: Osasuna, que además es un rival totalmente directo en la tabla. Ambos cuadros suman 34 puntos, con los de Pamplona una posición por encima gracias a la diferencia de goles.

El descenso, por ahora, está lejos para ambos conjuntos: a ocho puntos. De hecho, están más cerca de Europa, a siete unidades, que de caer a LaLiga Hypermotion. Sin embargo, ni Míchel ni Lisci quieren jugar con fuego a estas alturas de la temporada, con menos de 10 jornadas para cerrar el curso.

Vuelve Vitor Reis

Míchel recupera a un hombre clave para la zaga y podrá visitar el siempre complicado El Sadar con un Vitor Reis que cumplió sanción en el último duelo contra el equipo de Ernesto Valverde, quien ha anunciado recientemente que pondrá fin a su etapa en San Mamés a final de temporada.

Vitor Reis se lamenta en Montilivi / David Borrat / EFE

Àlex Moreno, que ya participó en Montilivi tras su lesión, va ganando ritmo poco a poco. De ser titular, Arnau podría regresar a su posición natural, el lateral derecho, donde estas semanas ha jugado Hugo Rincón, quien ha cumplido a buen nivel. Por su parte, Thomas Lemar, que era duda para entrar en la convocatoria por unas molestias en el pubis durante la semana, sí entró finalmente en la lista de Míchel, aunque no se espera que sea de la partida.

Por su parte, Osasuna se aferrará al talento de un Víctor Muñoz, que está de celebración tras recibir la llamada de Luis de la Fuente para la Selección. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, grandísimas noticias para el extremo. Alessio Lisci, entrenador del equipo 'rojillo', destacó la importancia de la cita: “Es un partido que puede ser muy importante para lo que viene. No decisivo porque, sea cual sea el resultado, queda demasiado para decir que sea decisivo para mirar arriba, pero sí que puede ser un paso importante porque, a día de hoy, estamos igualados a puntos y todo lo que sea ganar a un equipo que está con nosotros es fundamental”, comentó.

El equipo ha vuelto a cometer ciertos errores que habíamos conseguido corregir Alessio Lisci — Entrenador de Osasuna

La racha de Osasuna, con un empate y dos derrotas en los últimos tres partidos, preocupa al italiano, que sabe que su equipo debe pulir ciertos aspectos si quiere sumar los tres puntos frente al Girona: "El equipo ha vuelto a cometer ciertos errores que habíamos conseguido corregir, pero somos humanos y, si no hubiera errores, todos los equipos serían capaces de enlazar rachas muy largas positivas. En el fútbol tienes poco tiempo para trabajar: incides en una cosa y vas perdiendo en otra. Vuelves a incidir aquí y vas perdiendo la otra. Cuando enlazas rachas, puedes perder cosas. Luego tienes que tener esos puntos de suerte clave en los partidos que te permiten tener rachas", concluyó.

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En los últimos días se han viralizado unas palabras de Míchel mencionando que está "preparado" para asumir un reto como el Manchester City. No es ningún secreto que al entrenador vallecano le interesa muchísimo la Premier League, como ha declarado más de una vez. Pero no tengan duda de que la cabeza de Míchel, ahora mismo, está totalmente puesta en el Girona y en El Sadar.