GIRONA - BARÇA
Míchel, en directo: rueda de prensa previa al Girona - Barça de LaLiga EA Sports
Sigue en vivo y online las palabras de Míchel antes del duelo entre Girona y Barça de LaLiga
Girona y Barça se miden este lunes en LaLiga EA Sports.
Sigue en directo la rueda de prensa de Míchel antes del partido contra los azulgranas.
Partido complicado
Es una prueba para ver cómo está el equipo. Estamos en un buen momento. Es un partido para mejorar y lo tenemos que afrontar de esta manera.
Lamine
Tengo claro lo que haré. El Barça no es solo Lamine. Tiene recursos en todas las líneas. Es el equipo que más profundidad tienen en Europa y es líder en muchos datos.
Barça
Los equipos grandes juegan cada partido con la intención de ganar porque si no es una semana complicada para ellos. Tienen esta exigencia. No por el otro día, sino porque necesitan ganar para seguir líder. Están acostumbrando a esta realidad. Espero el mejor Barça, que es un equipazo.
Bajas
Ounahi será baja para mañana. Ha etrenado con nosotros, peor le queda hacer entrenamientos más exigentes con el equipo. Ruben ha venido muy bien y está disponible y preparado.
Ya sale Míchel a rueda de prensa...
Partido importante
Girona y Barça se enfrentan este lunes tras el batacazo de los azulgranas en la Copa del Rey. Por su parte, los de Míchel llegan a este partido después de sumar tan solo un punto en Sevilla, donde Stuani desaprovechó un penalti en el último minuto que habría dado la victoria a los gironins.
¡Bienvenidos!
¡Muy buenas todos! Míchel habla en unos minutos en rueda de prensa en la previa del duelo entre Girona y FC Barcelona de este lunes. No te pierdas las mejores frases del técnico madrileño.
