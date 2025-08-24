Míchel dice basta: "Ni el club, ni el equipo ni yo estamos centrados"

Míchel dijo basta. El Girona hizo el ridículo en Villarreal y encajó una sonrojante goleada que dejó claro que, o todas las partes implicadas hacen un cambio de chip, o el proyecto se hundirá a Segunda División. Y es que el técnico vallecano, que siempre algo tiene que decir, no pudo ofrecer soluciones en el 'cooling break' de la primera mitad, cuando su equipo iba 4-0 perdiendo. Su cara lo decía todo.

Introdujo varios cambios en la segunda mitad y, pese a que el combinado de Marcelino García Toral quitó el pie del acelerador, Vladyslav Krapyvtsov recibió un quinto tanto, obra de un Buchanan que firmó un hat-trick de escándalo. Pero la situación era irreversible. Y Míchel no se cortó un pelo en zona mixta, cuando atendió a los micrófonos de 'DAZN': “Lo más importante es estar centrado y ni el club, ni el equipo, ni yo lo estamos haciendo", arrancó.

"No puede ser que en el mercado estén muchos nombres por ahí purulando porque ya nos hemos perdido dos partidos de Liga. Estoy muy decepcionado”, sentenció. Un mensaje que deja claro que Míchel ya no puede defender lo indefendible y que está preocupado como el que más con el rumbo que está tomando el Girona en este inicio de curso.