Míchel: "A día de hoy no nos da para luchar por Europa"

El Girona rescató un punto ante el Celta en Montilivi en un partido marcado por las remontadas de ambos conjuntos y la polémica generada a partir del penalti de David López sobre Alfon que señaló Ortiz Arias al inicio de la segunda mitad. Tsygankov volvió a marcar varios meses después y puso a su equipo por delante en el marcador, pero Iker Losada y Marcos Alonso - que asumió esa pena máxima - le dieron la vuelta. Yangel Herrera, con un testarazo impecable, puso el 2-2 definitivo.

A Míchel le gustó lo que vio. "Estoy satisfecho con la agresividad del equipo. Por momentos nos costó mucho y mucho. Nos dieron la vuelta al marcador y veníamos de tres derrotas. Era para hundirnos y no lo hicimos. Creo que la afición lo vio y este es el camino". Eso sí, admitió que no vio el penalti y que no sustituyó a David López por ello: "No suelo señalar a nadie. He querido cambiar el sistema y he quitado a David y Oriol. Nada que ver con el penalti. Me dicen que puede que no sea. Que si el árbitro no lo pita el VAR no lo hace”.

“A día de hoy con el segundo tercio de competición no nos da para luchar por Europa. El objetivo primordial es continuar en Primera División. Si dentro de seis jornadas hemos ganado cinco partidos te diré otra cosa. Ahora tenemos esto”, aseguró. La clasificación está ajustadísima y hay muchos equipos metidos en la lucha europea, entre ellos el Celta. De todas formas, el Girona tiene por delante un tramo de calendario clave para determinar cuál será su objetivo de cara a este tramo final de curso.

David López, durante el choque ante el Celta / @gironaFC

Elogió a Arthur, que entró en la segunda mitad para relevar a David López. "Es un jugador muy dinámico, es top para la posición. Tiene una gran conducción de balón que es diferente. Lleva tiempo sin jugar y hoy ha acabado muy cansado. Sabía el ritmo que habría en el campo y por eso no lo he puesto de titular".