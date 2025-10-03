Míchel: "Cada día es un examen"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, aseguró este viernes que espera que el equipo, colista en solitario con tres puntos en siete jornadas, siga "dando pasos adelante" porque en los últimos partidos "ha mejorado" y ha estado "más cerca" de la primera victoria.

"Los últimos partidos hemos sido más competitivos, más agresivos con y sin pelota, hemos hecho ocasiones y necesitamos continuar de la misma manera", añadió el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa a la visita del Valencia a Montilivi.

El técnico rojiblanco reconoció que ve un equipo que está "creciendo" y se ha mostrado "convencido" de que "irá a más". Míchel señaló que el fútbol le ha enseñado que hay que "mirar día a día" y remarcó que el Girona debe centrarse en el presente sin pensar en el futuro o en el pasado.

"Cada día es un examen y hemos de convivir con naturalidad. Solo pensamos en el presente y en dar nuestra mejor versión. Los jugadores han trabajado muy bien esta semana, con concentración, y veo un equipo que está creciendo. Necesitamos hacer mañana un partidazo, dar una versión para ganar y, sobre todo, rendir. El rendimiento es lo más importante y pienso que ahora el equipo está en un momento en el que podemos dar el 100%", aseguró Míchel.

Preocupado por las lesiones

Asimismo, explicó que le preocupan "mucho" las lesiones. Y es que el Girona tiene en estos momentos siete bajas: Thomas Lemar, David López, Azzedine Ounahi, Viktor Tsygankov y Abel Ruiz y también Juan Carlos Martín y Donny van de Beek, lesionados de larga duración. La baja de Ounahi, clave en la mejora del equipo, es sensible porque es "un jugador diferencial con la pelota y que para nuestra manera de jugar es muy bueno y muy importante".

En cuanto al rival, Míchel destacó que el Valencia es "un equipo que ha mejorado en la posesión" porque "tiene más y mejores combinaciones" y avisó que cuenta con jugadores con profundidad y "muy rápidos para la transición" como Arnaut Danjuma, jugador del Girona el curso pasado, Diego López, Javi Guerra -"un jugador capaz de superar rivales con la pelota"-, o Hugo Duro.

En este sentido, también pidió "determinación" al equipo para aspirar a la victoria y añadió que desea que el equipo gane "convenciendo y haciendo las cosas bien".