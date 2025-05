Míchel: "Me detectaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda"

Inmejorable inicio de semana. Un radiante Míchel Sánchez saltaba al césped de a Ciutat Esportiva para volver a dirigir los entrenamientos del Girona. Posteriormente, comparecería ante los medios de comunicación para valorar la crucial visita al Real Valladolid y relatar cómo se encuentra tras ser hospitalizado el pasado viernes debido a un problema de salud. Su segundo, Salva Fúnez, cogió las riendas y lideró a la plantilla contra el Villarreal en Montilivi.

"Como sabéis, he tenido un problemilla de salud, gracias a tanto los doctores del club como en urgencias, la clínica Bofill. Me detectaron una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda, me ingresaron y me hicieron un TAC para ver mi estado y después de las pruebas, ayer me dieron el alta. Se completarán estudios ambulatorios para ver la procedencia, pero está diagnosticado. Volveré a la normalidad", arrancó el míster, siempre transparente. Aprovechó para agradecer a todo aquel, incluidos cuerpos médicos, que se ha preocupado por él.

A partir de ahí, volvió a la rutina. Repasó las ya conocidas bajas de Van de Beek, Bryan, Krejci y Yangel - estos últimos por sanción - y afirmó que Miguel Gutiérrez "no llega". "Sé lo que nos jugamos nosotros, contra el Mallorca vi a un equipo de fútbol y de alma. Contra el Villarreal, por momentos estuvimos menos necesitados", manifestó.

"42 PUNTOS"

Halagó a un Valladolid que "tiene fútbol" y que el otro día firmó un buen partido contra el cuadro bermellón, o estuvo varios minutos por delante del Barça en el marcador. Tras sufrir de lo lindo desde el hospital, Míchel contó cómo vivió el duelo ante el Villarreal estando muy lejos de los banquillos: "Es muy malo ver el partido así, 30 segundos más tarde, por el teléfono es imposible ver qué pasa. Hay mucha confianza en el staff, es un staff Champions. Estaban en buenas manos".

Túnel de collejas a Míchel tras su vuelta / @gironaFC

"Tenemos que llegar a los 42 puntos, se lo he dicho a los jugadores. Necesitamos cuatro más para estar en Primera. Lo que hagan los demás no me preocupa mientras nosotros sumemos 41 puntos mañana. Con un punto más estará ahí la permanencia en Primera", garantizó, mantiéndose firme a su idea de alcanzar dicha cifra.

CARIÑO A ERIC GARCIA

Eric Garcia, quien iniciara la remontada del Barça en el clásico, se acordó del que fuera su técnico el curso pasado en el Girona tras el partido. "Míchel vio que podía jugar en muchos sitios, gracias a él he jugado un clásico de lateral titular", expresó. Asimismo, el de Martorell aprovechó para mandarle un mensaje de ánimo.

Míchel y Eric García / Dani Barbeito

"Muy agradecido, le tengo mucho cariño, la verdad. Me preocupa más el Valladolid, pero por suerte ellos ganaron, Eric marcó y estoy muy contento por lo que ha hecho este año. Es un jugador muy top, de primerísimo nivel. Él sabe lo que pienso de él. Me llamó por privado para preguntarme por mi problema, que es lo más importante", aseguró Míchel.

Necesita a toda la plantilla 'enchufada'. "Que estén conectados", aseveró. Stuani tiene un pequeño golpe en la pierna y Portu está algo más fatigado, pero ambos están siendo mimados por el staff.