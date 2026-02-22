Míchel: "Después de la victoria contra el Barça estamos en un momento de seguridad, no de euforia"

Cómo cambian las cosas; ¿verdad? Un Girona a medio camino de Europa, pero también del descenso, visita a un Deportivo Alavés que resulta ser un rival muy difícil a batir en su fortín. La plantilla, lógicamente reforzada tras el épico triunfo ante el Barça, tiene los pies en el suelo y sabe de la dificultad del reto: "Ningún jugador tendrá la sensación de que será fácil", recordó Míchel en la previa.

El preparador madrileño celebró que, al fin, tenga la plantilla al 100%: "Es una muy buena noticia jugar 14 partidos con esta plantilla, habrá momentos para todos". A excepción, claro está, de los lesionados de larga duración: Van de Beek, Juan Carlos, Portu y Ter Stegen. Joel Roca será baja por sanción y Azzedine Ounahi es la gran novedad de la convocatoria. El marroquí estaba siendo el futbolista más diferencial antes de su partida a la Copa África y su posterior lesión, pero su vuelta pone a Míchel en un compromiso.

Ounahi, "un gran y muy buen problema"

Lemar está a un nivel excelso y Echeverri es determinante en tres cuartos... "Es un gran y muy buen problema", aseguró el técnico entre risas". "Tendrá minutos mañana. Es fino y ligero, puede jugar 40-45'".

Ounahi adelantó al Girona ante el Madrid / Dani Barbeito

"Ha sido una semana buena, son tres puntos muy importantes pero tenemos que pensar en la necesidad de continuar haciendo las cosas bien y acercarnos a los 42 puntos", remarcó. "Tenemos que ser capaces de mantener lo que estamos haciendo bien, esa mentalidad colectiva y ser un equipo compacto. La sensación es muy buena. Hemos las cosas mejor como equipo y el jugador está viendo que da resultado. El resultado marca la mentalidad, pero necesitas tener buenas costumbres. Tenemos una mentalidad de equipo", añadió.

El Alavés es un rival directo en la clasificación y no pondrá las cosas fáciles. "Están haciendo una temporada increíble", destacó Míchel. "Los dos puntas pueden generar ellos dos solos, presionan bien las segundas jugadas y combinan en campo rival. En su casa son muy intensos", analizó.

Un 2026 brillante

Insistió en que el equipo está en un gran momento de confianza y "ha mantenido una progresión de estar orgulloso y eufórico los primeros días [tras el triunfo en el derbi] pero luego han focalizado bien". "Después de la victoria contra el Barça estamos en un momento de seguridad pero no de euforia", aportó.

El 2026 empezó con muy buen pie para el Girona y Míchel quiso destacar "un dato muy bueno": "Somos el equipo que menos disparos a puerta hemos recibido en 2026. Sin cambiar nuestra mentalidad de ataque, hemos mejorado mucho en la fase defensiva. Hemos conseguido estar juntos y presionar todos juntos".

Míchel Sánchez celebra la victoria ante el Barça / David Borrat / EFE

Asimismo, puso en valor que el Barça firmase el partido con menos disparos a puerta y más disparos recibidos entre los tres palos en lo que va de curso en LaLiga. "Somos más compactos y tenemos más energía en ambas fases en 2026".