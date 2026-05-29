Míchel se despide del Girona: "No quiero decir adiós; mi corazón estará aquí para siempre"

Míchel Sánchez ha puesto punto y final al Girona FC con un emocionante vídeo publicado en las redes sociales del club en el que se despide de la afición y valora sus cinco años en la entidad: "Aquí tenéis un gironí más para toda la vida".

"El fútbol es mi pasión. El fútbol es mi vida. Cinco años aquí, cinco años de cosas buenas y cosas más buenas", empieza diciendo Míchel en su vídeo. "Mi vida aquí, la palabra que tengo en mi cabeza es felicidad. Cinco años de felicidad. He conocido Girona, lugares increíbles y, sobre todo, personas que son amigos y serán amigos".

"No quiero decir adiós. No me acomiadaré porque estaré aquí para siempre. Mi corazón estará aquí porque tengo ese sentimiento. Ese sentimiento de pertenencia, esa sensación de agradecimiento", ha continuado Míchel, que ha lanzado agradecimientos, en especial a Quique Cárcel, que ha confiado en él desde el primer minuto. "Agradecer a todos. Primero a la provincia, porque soy un gironí más. Después a la afición por el 'Míchel català', que define muy bien los cinco años. Al club, porque siempre he tenido la confianza de todos y he podido trabajar en un lugar en el que sentí que me realizaba como entrenador y como persona. Y a las personas que me han acompañado, que han estado a mi lado. Al staff, no puedo nombrar a todos, pero me han hecho mejor. Soy mejor persona y soy mejor entrenador".

"Quiero terminar con una persona que para mí es la más importante aquí, que es Quique Cárcel. Siento que es el que ha hecho que estos cinco años sean los mejores que he tenido como entrenador. He aprendido mucho de él. Quiero hacerlo público, porque es lo que toca y es mi sentimiento. Porque es el que ha hecho que este proyecto de cinco años haya merecido la pena. Es la realidad".

Para finalizar, Míchel repitió que el fútbol era su "vida" y su "pasión", y ha declarado que "mi familia es feliz aquí, pero el fútbol tiene estas cosas".

"Gracias y aquí tenéis un gironí más para toda la vida", concluye Míchel detrás del futbolín que tiene el club en el vestuario de la primera plantilla del estadio de Montilivi.

Más tarde, en Instagram, el ya exentrenador rojiblanco tambiés quiso decir adiós recordando sus éxitos y, de nuevo, agradeciendo a los implicados en su etapa en el club.

"El fútbol no tiene memoria, pero yo sí. Lo que hemos vivido en estos cinco años es difícil de resumir con unas pocas palabras. Ha sido un aprendizaje constante, tratando de conocer, entender y respetar los valores de una provincia y la filosofía de un club que apostó por mí y creyó en mi trabajo desde el primer momento. Y el ‘Míchel català’ bien puede resumir mi etapa aquí", dice el comunicado, que vuelve a agradecer en especial a Quique Cárcel: "Sentí su confianza sobre todo cuando las cosas no iban bien, cuando todo parecía torcerse. Siempre has tenido la virtud de encontrar la respuesta correcta que yo necesitaba en cada uno de los momentos de dificultad en estos cinco años. Y es por ello que estaré siempre agradecido al Girona y a su directiva".

"Disfruté del camino con todos los jugadores que tuve la suerte de entrenar. Ellos, juntos con el club, me dieron la oportunidad de crecer, reivindicarme y hacer que me convirtiera en mejor técnico y persona. Desde Tenerife hasta París... Ha sido un orgullo tremendo defender los colores del Girona en Europa. Hicimos historia y espero haber podido entrar en los corazones de muchos de los que forman la gran familia gironí", añade. "A nuestra gente, a la ciudad y a toda la provincia, un gracias no creo que sea suficiente para deciros que he sentido vuestro apoyo y aliento en todo momento. La imagen de Montilivi lleno y sentir su fuerza es algo que me llevaré siempre conmigo. Vosotros sois el corazón del Girona".

"Tampoco me quiero olvidar de todas esas personas que trabajan silenciosamente y que hacen que este club funcione día a día, me hicisteis mejor a nivel humano y profesional. Vuestro esfuerzo invisible también ha sido el motor de nuestros éxitos. Con vosotros, el Girona tiene un tesoro", dice.

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Y finaliza: "Nuestros caminos se separan y se cierra así una etapa de mi carrera que ha sido maravillosa. Los recuerdos me acompañarán allá donde vaya. Me voy con la satisfacción de haberlo dado todo por este club. Y estoy convencido de que el Girona volverá al lugar que se merece".