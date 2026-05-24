Míchel, sobre el descenso del Girona: "Me siento responsable, he fallado a mucha gente. Todos los jugadores estaban llorando"

Tristeza, dolor, pena, desconsuelo, rabia... E incredulidad. El Girona aún está digiriendo un golpe durísimo como es el descenso a Segunda División. Hubo sonrisas y lágrimas en Montilivi: sonrisas franjiverdes y lágrimas 'blanc-i-vermelles'. Una ciudad que hace nada vivió el sueño de la Champions y tocó el cielo, hoy sufre la parte más amarga de este deporte.

El inicio del curso fue malo, pero se remontó el vuelo a tiempo. Se salió del pozo y, cuando parecía que la permanencia estaba prácticamente en su mano, el equipo perdonó en los momentos clave, hasta el punto de encadenar ocho partidos sin conocer el triunfo en el tramo decisivo. Los equipos de abajo empujaron y al final, además del Oviedo, cayeron Mallorca y Girona.

Duele ver a Míchel así. Aunque duele más aún pensar que probablemente fue su último partido con el Girona: "Llevo cinco años dedicando que este club este en la mejor posición. Me siento muy responsable. Nunca voy a hacer algo contra el Girona sin hablar con ellos. Hay que tomar decisiones", expresó a 'DAZN'.

No quiso analizar el partido: "No es momento de analizar toda la temporada. Hemos estado hasta el final con la posibilidad de estar en Primera. Hay muchos factores, siempre digo que el responsable es el entrenador y soy yo. Me siento responsable. He fallado a nuestra gente. Tengo sentimiento de culpa. Es un momento muy duro. Para el Girona, la provincia, para mí... Ya está. Es dificil de asimiliar. No quiero encontrar explicaciones".

Sobre el futuro inmediato del club: "Es demasiado pronto. La realidad es la que es. No podemos hacer otra cosa que levantarnos. El club siempre ha mirado hacia delante y lo hará. Tenemos que hablar. El Girona ha dado motivos para hacer pensar que está capacitado para volver a Primera".

Míchel se lamenta ante el Elche / EFE

Responsabilidad: "Tengo el sentimiento de responsabilidad y culpabilidad. No quiero pedir disculpas porque siempre lo he dado todo. He fallado a la afición, al club y a la provincia. Han sido cinco años increíbles, siempre hemos conseguido salir adelante. Hoy no ha sido así".

Su futuro: "No lo sé. No es momento de hablar de mi. Nuestro club tiene que mirar hacia delante. Cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no ha sido así. Nadie esperaba esto, es un golpe muy duro para todos. Hoy toca pasar una etapa jodida. Solo hay que pensar que el Girona tiene que volver a Primera".

Sensaciones: Todavía no he asimilado el golpe, por dentro tengo un vacío muy grande. La sensación ahora es malísima. Quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Es muy duro pensar que has fallado a mucha gente".

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Sobre si alguien tomó la palabra: "No hay palabras. En el vestuario había silencio total, pena, responsabilidad, todos los jugadores estaban llorando".