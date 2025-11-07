Míchel: "Se debe notar que nos jugamos la vida en cada balón"

El Girona se juega la vida ante el Deportivo Alavés. Necesita el equipo dar un paso al frente importante para regresar a la senda del triunfo tras empatar en Montilivi ante el Real Oviedo y caer en el Coliseum. "Tenemos la necesidad de ganar, es nuestra realidad y necesitamos que todos juntos estemos concentrados en el partido. Más allá del juego necesitamos que todos los futbolistas jueguen un partido desde el sentimiento de pertenencia. Hay que saber que todos juntos podemos salir de esta situación. Es muy importante ganar mañana", aseguró un Míchel consciente como el que más de la crítica situación que vive su equipo.

Continúan causando baja David López, Alejandro Francés, Juan Carlos y Donny van de Beek, pero "Stuani y Arnau entrenaron sin problemas con el grupo y están perfectos para mañana", confirmó. "No debe salir el miedo porque quedan 27 jornadas, pero sí la necesidad", pues después de haber sumado apenas siete puntos de 33 posibles "las cosas no van bien".

Enfocados

En este sentido, el técnico vallecano dejó claro que se debe notar que el Girona "se juega la vida en cada balón" y por ello necesita "más que nunca" a su afición. Pese a sumar 20 puntos de 90 posibles entre la segunda mitad de la temporada pasada y el inicio de la presente, Míchel reivindicó que "si vas al principio de todo hemos subido a Primera División y hemos hecho la mejor temporada de la historia del Girona". "Los datos son muy fríos y siempre tienen un punto de partida. Yo puedo decir que llevo cuatro años haciendo las cosas muy bien. Son datos", garantizó.

Sobre una posible destitución en caso de no ganar, remarcó que no depende de él y que "el sentimiento, la ilusión y la motivación" que tiene por continuar dirigiendo al Girona está "por encima de todas estas cosas". "El Alavés es un equipo que presiona muy bien, con mucha energía en la presión. Tienen muy claro qué hacen en el campo y lo hacen muy bien. Necesitamos ganar, todo el mundo debe salir con esa necesidad", sentenció.