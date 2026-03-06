Míchel da con la tecla: la fórmula 'secreta' que sorprendió a Barça y Madrid

No es casualidad que todos los recién llegados coincidan en que la primera llamada o conversación con Míchel fue decisiva: bastó escucharle para no dudar en formar parte de su proyecto. Ahora que transcurrieron los meses suficientes desde el inicio de la temporada 2025/26 como para detenerse, mirar atrás y hacer balance de todas las incorporaciones, se puede afirmar que se dio con la tecla en los despachos. Aunque, como siempre, mucho tiene que ver la mano de Míchel Sánchez, un entrenador que está demostrando tener un don especial para convertir en oro casi todo lo que toca.

A diferencia de lo ocurrido en la campaña anterior, la del histórico debut en la Champions League, los fichajes sí encontraron encaje en el ecosistema del preparador madrileño y su impacto se siente sobre el césped. Míchel, o Rey Midas de Montilivi, consiguió 'revivir' a futbolistas que llevaban meses lejos de su mejor nivel y, al mismo tiempo, está sabiendo gestionar con acierto el crecimiento de las jóvenes promesas.

Con ese contexto, en SPORT hemos elaborado un 1x1 de los 10 jugadores de campo que aterrizaron en Montilivi para evaluar qué han aportado al proyecto 'blanc-i-vermell'.

La portería, la gran mancha

Es la gran excepción. La única mancha del expediente. Es como si hubiese caído una especie de maldición en Montilivi. Todo empezó cuando Dominik Livaković, priorizando su participación en el Mundial, se negó a jugar y forzó su salida, que luego se encalló, permitiéndole salirse con la suya.

Para reemplazarlo llegó Marc-André ter Stegen, una auténtica leyenda a la que nadie esperaba ver defendiendo la portería del Girona; ilusionó en su debut, pero la alegría duró poco: se lesionó en su segundo partido. Y ahora ha aterrizado Rubén Blanco, agente libre, que todavía no ha tenido la oportunidad de debutar.

Un turbulento vaivén que se desencadenó a raíz de la grave lesión de rodilla que sufrió Juan Carlos a principios de curso, dejando la portería en un constante estado de incertidumbre.

Míchel da con la tecla: los fichajes del Girona carburan / Marc Creus

Vitor Reis, el central del futuro

Sabíamos que tenía un talento especial y necesitaba tiempo de juego. Nos hace mejores y será un jugador de equipo grande Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

El brasileño necesitaba tiempo. Su llegada coincidió con el delicado momento del Girona y sólo había que ser pacientes. Si el Manchester City había invertido 37 millones en su fichaje sería por algo, ¿no? Muy bien aconsejado por su compañero y compatriota Savinho, se mudó a Girona para foguearse en el fútbol europeo. Indiscutible en una retaguardia que fue yendo de menos a más, es el futbolista que más minutos acumula de la plantilla.

Vitor Reis, un central que cumple con lo que pide Míchel / X

Escogido jugador sub-23 del mes de enero, firmó su mejor actuación como ‘blanc-i-vermell’ ante nada menos que el Barça. Su lectura de juego, finura con balón, anticipación y un cuerpo a cuerpo que ha ido puliendo con el paso de los partidos, le convierten en uno de los centrales con mayor proyección del planeta. ¿Tiene sitio en el Manchester City?

Hugo Rincón, un 'avión' de gran utilidad

Yo, desde que Míchel se interesó por mí, no lo dudé porque el estilo del Girona es perfecto para mis condiciones Hugo Rincón — Jugador del Girona

Fue la primera cara nueva del Girona 25/26. El navarro, formado en la prolífica Lezama, brilló con luz propia durante su cesión en un Mirandés de rozó el ascenso a Primera División y volvió a hacer las maletas en su regreso a Bilbao para sumarse al proyecto de Míchel. El Athletic Club incorporó a Jesús Areso para el lateral derecho y por elló se optó que el también canterano pusiera rumbo a un destino en el que se le garantizaran minutos.

Hugo Rincón, un 'avión' muy útil para Míchel / @GironaFC

El inicio del equipo no acompañó, pero Hugo fue picando piedra y poco a poco se fue haciendo un hueco en el once titular. Es el único carrilero derecho puro de la plantilla y es un futbolista muy útil para el técnico vallecano. Un lateral con muchísimo recorrido y llegada, que gana amplitud y altura cuando el equipo tiene el balón y que no escatima en esfuerzos defensivos. Ahora, con la baja de Àlex Moreno, se ha hecho amo y señor de la banda derecha.

Àlex Moreno, el mejor heredero de Miguel

Estuve muy contento cuando recibí el mensaje de Míchel. Sé que él puede explotar mucho mi fútbol Àlex Moreno — Jugador del Girona

Amo y señor de la banda izquierda del Girona. Que fuese el único lateral zurdo de la plantilla tenía su riesgo y, ahora que lleva unas cuantas semanas en la enfermería, Míchel se las ha tenido que arreglar y ubicar a Arnau, su comodín, en la izquierda.

Àlex Moreno, quinto fichaje del Girona / Girona FC

El vació que dejó Miguel Gutiérrez parecía difícil de llenar, pero el de Sant Sadurní d’Anoia está rindiendo a un nivel superlativo. Su bagaje en la élite, finura con balón, recorrido y contribución ofensiva (suma tres asistencias) lo convierten en un futbolista fundamental para un Míchel que sabía lo que hacía al apostar por él. Lo había jugado absolutamente todo desde su debut en La Cerámica: 20 partidos consecutivos sumando los 90 minutos. Se le espera con los brazos bien abiertos.

Axel Witsel, un seguro de vida

He jugado toda mi vida de pivote y Míchel me ha dicho que quiere que juegue en esta posición Axel Witsel — Jugador del Girona

Calló la boca de más de uno. Seguro. "Cuando hablé con el Girona sentí esa conexión que tu cabeza te dice que es el sitio al que tienes que ir”, aseguró en su presentación. Venía de jugar de central con el Cholo, pero Míchel lo quería como ‘6’, su posición natural. Su veteranía era un arma de doble filo: ofrecería jerarquía pero venía de cierta inactividad con el Atlético.

Axel Witsel, presentado con el Girona / GIRONA FC

Por suerte para él y para el Girona, acabó saliendo cara y no cruz. Se convirtió en uno de los hombres de confianza de Míchel, en el pivote posicional que brinda equilibrio, pausa, centímetros en el juego aéreo - acuérdense de su obra de arte en Montjuïc - y, sobre todo, experiencia en la élite. La llegada de Fran Beltrán, un perfil de mediocentro más organizador, pone a Míchel en un compromiso y añade más competencia para el belga y para una medular repleta de talento.

Azzedine Ounahi, talento marroquí

Es un jugador diferencial con la pelota. Nos da mucho Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

Antes de la Copa África y la lesión que le dejó KO, Azzedine Ounahi no solo era el mejor jugador del Girona, sino uno de los mejores atacantes de toda LaLiga. El marroquí, como Lemar, es otro de los ‘resucitados’ por obra de Míchel y acabó siendo la clave para que el cuadro catalán no se hubiese hundido del todo durante el primer tramo de temporada.

El Girona lamentó la baja de Ounahi durante la disputa de la Copa África / EFE

Ounahi no se adaptó al Marsella, tampoco al Panathinaikos griego, pero en Montilivi está de lujo. El marroquí asegura detalles de calidad cada vez que juega: visión, golpeo y, lo más importante, peligro constante. Un jugador capaz de liderar y, sobre todo, gracias a Míchel, de creer de verdad que puede hacerlo.

Fran Beltrán, un viejo conocido de Míchel

Le conozco desde que está en el Rayo. Tengo mucha fe en su manera de interpretar el juego Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

Llegar y besar el santo. El ex del Celta, que ya interesó al Girona el pasado mercado, recaló en Montilivi en enero. A las pocas semanas, ya se convirtió en héroe al marcar el gol que dio el triunfo contra el Barça, aunque eso es lo de menos.

Fran Beltrán, en su presentación en Montililvi / EFE

Ha caído de pie en el Girona, está cómodo en el sistema de Míchel y ha conseguido minimizar errores en su fútbol. Grandísimas noticias para el jugador y para el técnico vallecano, que sumó otra pieza importante en la pelea por la permanencia. Se siente importante y se nota.

Thomas Lemar, vuelve a ser el campeón del mundo

Es un jugador diferencial. El ritmo de juego que tiene en la cabeza es increíble Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

Thomas Lemar es, seguramente, la definición perfecta de lo que significa la palabra resurrección en el mundo del fútbol. Con su gol al Barça, el que fuera campeón del mundo con Francia en 2018 encadenó dos jornadas consecutivas marcando. De no marcar un gol en casi tres años a hacer dos en dos jornadas seguidas. Algo que ni los más optimistas podían imaginar hace apenas unos meses.

Thomas Lemar, jugador del Girona / LaLiga

Entre la temporada 2023-24 y la 2024-25 solo jugó ocho partidos en el Atlético de Madrid. Entre lesiones y falta de confianza no quedaba ni rastro de aquel jugadorazo que impresionó a Europa en el AS Mónaco. El proceso no ha sido un camino de rosas, pero Lemar empieza a recordar a su versión en el Principado. Y ese es el mejor halago que puede recibir el ‘crack’ francés, que ahora sí ha dejado atrás el ostracismo. Conducción, pases verticales, confianza en el uno contra uno, tranquilidad para retener el balón… Un superclase que vuelve a confiar en sí mismo.

Bryan Gil, el 'Beatle' de Montilivi

Bryan es un jugador muy importante para todos, su mejor versión está aún por llegar Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

Un artista que llevaba varios años tratando de encontrarse, sin saber con seguridad cuál era su identidad. Pero definitivamente encontró su sitio en Montilivi. Era el perfil ideal para disfrutar de lo lindo con su fútbol y, por qué no ir con la verdad por delante, ‘ahogar las penas’ tras la salida de Savinho. El gaditano, nacido en L'Hospitalet, volvía a estar ante una nueva vía de escape. Y quién mejor que Míchel para devolverle esa ilusión y confianza que pudo haber perdido por el camino.

Desafortunadamente, tuvo que pasar por quirófano tras sufrir una rotura de ligamento lateral externo de su rodilla derecha en marzo. No era un adiós, era un hasta pronto. Finalizó su cesión, pero como solo quería jugar en el Girona, el club catalán llegó a un acuerdo para ficharlo en propiedad hasta 2030 a cambio de seis millones de euros.

Bryan Gil, jugador del Girona / Girona FC

Es un extremo en peligro de extinción, de los de antes. Es incisivo, tiene desborde, verticalidad y mucho compromiso por el equipo. Su trabajo sin balón es importantísimo para el madrileño, no escatima en esfuerzos defensivos. Pegadito a la banda izquierda, con su melena de 'Beatle' al viento, se convierte en una amenaza constante para cualquier rival.

Claudio Echeverri, a levantarse del golpe de Leverkusen

Tiene un talento brutal y un futuro inmediato increíble Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

La cesión en el Leverkusen fue un fiasco. El argentino se dejó seducir por la Champions League y, aunque sí pisó el césped en competición europea, pasó demasiado tiempo en el banquillo. En enero llegó al Girona y, aunque aún busca su primera oportunidad como titular, ya empieza a ser importante en el conjunto catalán.

Claudio Echeverri, nuevo jugador del Girona / Girona

El argentino tiene muchas cosas por pulir, pero desborda talento, atrevimiento y descaro. Un deseo de Míchel y Quique Cárcel para, precisamente, aportarle algo distinto al equipo cerca del área: creatividad e insistencia. Veremos qué puede aportar en este tramo final de curso.

Vanat, la gran responsabilidad del gol

Vanat tiene muchas cosas. Velocidad, trabajo, definición... Es top Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

A Vanat se le fichó para paliar el gran problema del Girona: la falta de gol. Y, aunque a veces le ha faltado puntería, los números no mienten. Con nueve goles en Liga, el ucraniano es el máximo realizador del cuadro catalán y un seguro de vida en lo que al trabajo se refiere.

Vanat, '9' del Girona / @GironaFC

Pelea en el juego aéreo, descarga bien el balón, da oxígeno al equipo e intenta cargar el área cada vez que puede. La sombra de Dovbyk es muy imponente en Montilivi, pero el rendimiento de Vanat bajo las órdenes de Míchel es más que suficiente.