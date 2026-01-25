Míchel no da pistas: "Ter Stegen es 'top', veremos mañana..."

El Girona recibe la visita del Getafe con el objetivo de sumar el cuarto triunfo consecutivo en LaLiga EA Sports. Con la moral reforzada y tres refuerzos invernales de lujo listos para debutar en Montilivi, Míchel insistió en la necesidad "de llegar a los 42 puntos", puesto que "todo el mundo ha visto que la Liga está muy difícil y hay muchos equipos en 10-12 posiciones de la tabla".

“Mañana tenemos entrenamiento, no he hecho la convocatoria aún. Hay jugadores que están para llegar o no, no lo sé. Han hecho parte del entrenamiento, pero son duda. Estamos hablando de Stuani, Abel Ruiz, Witsel... son jugadores que están muy cerca de llegar al equipo, pero hemos de pensar bien si están para ayudar al equipo mañana", aseguró el técnico vallecano. Ounahi será baja, al igual que Van de Beek, Portu, Juan Carlos y Artero; Arnau y Lass deben cumplir sanción. La cesión de Asprilla al Galatasaray ya es una realidad.

Claudio Echeverri, Fran Beltrán y Ter Stegen están inscritos en LaLiga y estarán disponibles para Míchel. Eso sí, meta alemán, por ahora, no tiene dorsal: "Veremos el dorsal que tiene Ter Stegen, pero está disponible. Puede tener cualquier número si está libre. La realidad es que esperamos que Livakovic salga lo más pronto posible porque él también lo quiere así”, detalló.

"Tengo que hablar con los porteros"

Hay mucha expectación por saber quién será el elegido para defender la portería ante el Getafe: Gazzaniga... o el recién llegado Ter Stegen. Míchel no dio pistas, pero sí se deshizo en elogios hacia la figura del futbolista cedido por el Barça: "Primero tengo que hablar los porteros. La realidad es que es un jugador muy top y estamos muy contentos de que esté con nosotros. Nos hace mejores y estamos en un momento que necesitamos a los mejores jugadores. Veremos mañana y toda la Liga que queda por jugar. Pero es un jugador que nos ayudará mucho”.

El mercado, eso sí, no está cerrado: "Asprilla se ha ido, pero tenemos jugadores en esa posición. Pueden jugar por fuera Ounahi, Bryan, Tsygankov, Joel... también Echeverri. La baja de Asprilla puede ser que nos dé alguna posibilidad. Veremos qué es lo mejor para nosotros. También si sale Livakovic es algo que quizás podríamos utilizar”. Las posiciones a reforzar serían "un lateral izquierdo o un delantero".

Ter Stegen ya se entrena a las órdenes de Michel / Girona FC

Feliz por el debut de su hijo, Álex Sánchez, en Primera con el Elche - con asistencia incluida -, quien "ha logrado su sueño", analizó el tipo de partido que se podrá dar mañana ante el Getafe: “Bordalás siempre juega a lo que él quiere. Es muy 'top' y necesitamos ser capaces de superar esta situación que nos encontraremos en el campo. Debemos ser capaces de tener la pelota en campo rival, ser capaces de generar ocasiones porque son muy buenos en la presión. Es un reto complicado. Por eso, lunes, frío, 21:00h... necesitamos a la gente para superar a un rival como el Getafe”.