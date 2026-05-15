Míchel da su palabra al Ajax: solo falta la firma

Míchel Sánchez ya tiene apalabrado su futuro lejos de Girona. Según informó el periodista Matteo Moretto en Radio MARCA, el técnico español será entrenador del Ajax “al 99,9%”. Su llegada al club neerlandés estaría prácticamente cerrada y solo quedaría pendiente la firma, que se produciría una vez finalice la temporada por respeto al club catalán.

La noticia llega en el peor momento posible para el Girona, inmerso en plena lucha por asegurar la permanencia en Primera División. Ahora mismo, el equipo gironí ocupa la 15ª plaza con 40 puntos. Aunque pueda parecer que está prácticamente salvado, a falta de dos jornadas por disputarse, la situación sigue siendo delicada: cualquier tropiezo podría complicarlo todo, ya que el descenso está a solo un punto.

Míchel, en el duelo ante el Mallorca / David Borrat

Sea como fuere, la temporada pasada desgastó muchísimo a Míchel y esta habría acabado de agotarle, pese a que siempre se ha mostrado muy agradecido con el club, con su gente y con una entidad con la que ha demostrado su compromiso en incontables ocasiones.

La operación, siempre según dicha información, estaría muy avanzada. Míchel ya habría dado su palabra para desembarcar en el club neerlandés y solo faltaría la firma para hacer oficial un movimiento que supondría otro paso más en la carrera del entrenador vallecano, quien reconoció haber estado estudiando inglés por si aparecía una oportunidad en la Premier League.

Próxima parada: la Eredivisie

Al final parece que será la Eredivisie, aunque el reto es igual de estimulante: volver a exprimir al máximo a un histórico del fútbol europeo y a una de las mejores canteras del mundo.

El interés del Ajax no sorprende si se analiza el perfil de Míchel. Se trata de un técnico con una idea atractiva, valiente con balón, ofensiva y muy marcada por la presión alta y el protagonismo desde la posesión. Encaja como anillo al dedo en el club de Ámsterdam.

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No obstante, su cabeza, ahora, no está puesta en los Países Bajos, porque antes debe salvar al Girona y mantenerlo otra temporada más en Primera División. Por delante, dos finales: Atlético de Madrid, fuera de casa, y Elche, en Montilivi. No tengan duda que el primero que se dejará el alma para conseguir el objetivo es él.