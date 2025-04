Míchel, crítico: "La jugada del gol no puede pasar"

Tras el empate en Butarque, que lo pone todo aún más cuesta arriba, Míchel no dudó en expresar su deseo de seguir en el Girona la próxima temporada pese a los rumores de una posible salida: "Por mi parte sí, tengo contrato. Pero eso no se puede asegurar, es muy difícil. Ojalá que siga mucho tiempo en el Girona".

"Es un club que me ha dado muchísima confianza; ha creído mucho en mí y en mi manera de entender el juego. Y eso no es fácil de conseguir. Cuando tienes gente al lado que cree en lo que tú haces, es muy importante para el entrenador. Quiero estar en el Girona el año que viene", añadió.

Es, sin duda alguna, su momento más difícil en la entidad catalana: "Cuando estábamos en Segunda era el principio, nos pusimos en descenso y fueron momentos muy duros. El club me dio una confianza total, pero quedaba mucho. Ahora quedan cinco jornadas y estás en una situación muy comprometida. Es mi momento más complicado en el Girona, pero lo quiero vivir de la mejor manera y lo quiero superar. Quiero que todos tengan claro que lo vamos a superar".

"Nos vamos dolidos, en una situación complicada... Tendremos tiempo de levantarnos. Sufrimos todos estas situaciones mucho y hay que superarlo, pero hoy no me puedo ir satisfecho, no puedo pensar que todo está bien y que lo vamos a conseguir. Ahora estoy en un momento de bajón, como no puede ser de otra forma", manifestó.

1-1: El Leganés logra un punto 'milagroso' y prolonga la pesadilla del Girona / EFE

Mostró su descontento con el punto conseguido en un encuentro que jugaron con uno más durante más de 70 minutos: "Hay cosas que son imposibles, que en esta situación no pueden pasar. Es un partido en el que el equipo se jugaba mucho y por eso el golpe es muy importante. Los últimos 25 minutos no han estado bien porque hemos controlado la pelota pero no hemos mirado hacia adelante para hacer el segundo gol, es normal en la situación en la que está el equipo".

Y fue crítico con la jugada en la que nació el tanto de Munir El Haddadi en el añadido: "La jugada del gol no puede pasar. No la pérdida de pelota de Danjuma, que también porque tenía para jugar fácil, sino la defensa del área. Hemos hablado mil veces como posicionarnos en el área, en alturas diferentes. Pero pasa. Hoy no es un día para estar contentos con el punto".