Míchel: "Estoy convencido de que haremos una buena temporada"

Hubo quién tildó de 'calentón' las declaraciones de Michel tras el último duelo de pretemporada, donde el técnico de Vallecas argumentó que "no tenía claro el equipo" que iba a jugar ante el Betis a falta solo de unos pocos días para el partido. Sin embargo, el panorama pinta bastante distinto a solo unas horas. Y es que, si el otro día el mensaje no era demasiado optimista, el preparador del Girona está convencido de que su equipo hará una gran temporada, siempre y cuando haya una mentalidad colectiva como la que imperó la campaña pasada.

"La dirección deportiva y yo tenemos una misma forma de ver las cosas. El objetivo que tenemos es crecer y honrar la camiseta. Siempre. Todos los que estén aquí tienen que tener claro que jugamos para nuestra gente. Estoy convencido que haremos la mejor plantilla posible y, con una mentalidad colectiva, haremos una buena temporada. Es verdad que el proceso es complicado y dificil porque han salido jugadores importantes. Necesitamos que los que estén aquí estén lo mejor posible. Hemos tenido problemas durante la pretemporada y por eso no ha sido buena. No estoy cabreado, pero hemos tenido problemas", argumentaba Míchel en rueda de prensa.

Con Miguel y Abel Ruiz a tope

Esos problemas, sin duda, han tenido que ver con las lesiones y ese maldito virus que ha mermado a la plantilla durante la pretemporada. Tanto es así que Tsygankov, Valery y Manu Vallejo no podrán estar en el Benito Villamarín para enfrentarse al Betis este jueves. Los tres andan renqueantes todavía por eso virus. Sin embargo, no todo son malas noticias. Krejci y Bryan Gil, que arrastraban molestias, estarán disponibles. También Miguel y Abel Ruiz, los últimos en incorporarse procedentes de los Juegos Olímpicos y que "han llegado con muchas ganas".

"El sábado teníamos seis jugadores fuera por enfermedad, dos jugadores lesionados que no sabia si llegarian al partido del Betis (Krejci y Bryan)... Por eso no sabia cómo iba a jugar. No es lo mismo jugar sin Viktor y Bryan, que con ellos. No fue un calentón lo que dije (que no tenia claro el equipo). Ahora sí lo tengo claro", aseguraba el técnico.

Empieza a tener el equipo ya disponible casi en su totalidad, pero aún le faltan fichajes. Preguntado por las posiciones a reforzar, Míchel lo tuvo muy claro: "Tenemos que mirar la composición final de la plantilla. Queremos un portero más, un jugador en el medio que pueda ser más dinámico que lo que tenemos ahora, un delantero y un jugador de banda que pueda jugar en los dos costados. También una quinta incorporación que pueda ser una oportunidad de mercado. Pero estamos tranquilos".

El técnico vallecano confía ciegamente en el trabajo de Quique Cárcel, por un lado, y de su actual plantilla, por el otro: "A crecimiento me refiero a honrar la camiseta y a que cada jugador piense en jugar mejor que la temporada pasada. Lo hecho el año pasado ya está hecho. La gente que ha venido y que vendrá tenemos nque ayudarle a estar en su mejor versión".

Por último, Míchel no quiso entrar a valorar la inminente llegada de Bojan Miovski, pero sí indicó que, de hacerse oficial en las próximas horas, el macedonio no estaría disponible para disputar el primer partido oficial de la temporada.