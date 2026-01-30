GIRONA
Míchel: "Estoy muy contento con las sensaciones que transmite el equipo últimamente"
El técnico madrileño elogió al conjunto carbayón y no cerró la puerta a un último refuerzo invernal, aunque admitió que “será complicado”
Míchel no se fía del Real Oviedo. El Girona visita este sábado el Carlos Tartiere con el objetivo de prolongar su imbatibilidad en 2026 ante un conjunto carbayón que "ha mejorado mucho en las últimas jornadas en presión y en oportunidades de gol" pese a no haber "tenido suerte en los resultados".
"A mí por ejemplo me encantó la primera parte contra el Barça. Necesitamos dar nuestra mejor versión para sacar un resultado positivo", añadió el técnico vallecano en la antesala del duelo.
“Siguen de baja Juan Carlos, Portu, Van de Beek, Artero y Ounahi. El resto están todos bien. Hemos recuperado a Abel Ruiz, Stuani y Witsel. Arnau también volverá tras sanción", confirmó.
Reconoció que sus chicos quieren alimentar la buena imagen de las últimas semanas y seguir siendo "un equipo con esta sensación de necesidad, de sentimiento de pertenencia y de juego". Es evidente que el equipo dio "un paso adelante en todos los sentidos", ya que "es difícil jugar como ha jugado el equipo cuando estás en una situación delicada".
“Ganar fuera es muy difícil, ya lo sabemos. Pero el equipo ha hecho las cosas muy bien fuera y queremos seguir de la misma manera. Más allá del resultado es la sensación porque el otro día, ante el Getafe, lo hicimos bien. Estoy muy contento con las sensaciones que transmite el equipo últimamente”, manifestó.
Confirmó, asimismo, la noticia que el club comunicó un par de horas después: la salida de Dominik Livakovic rumbo al Dinamo Zagreb tras llegar a un acuerdo con el Fenerbahçe para cortar su cesión. "Cuando un jugador no está a gusto y no quiere estar en un sitio lo mejor es encontrar una solución", opinó.
En clave mercado, Míchel afirmó que el club podría cerrar una última incorporación si se encuentra "una oportunidad de mercado", pero que "la sensación es que será complicado", tanto por la dificultad del mercado como por la situación económica del club. Celebró las incorporaciones de Marc-André ter Stegen, Fran Beltrán y Claudio Echeverri, que han mejorado "mucho" la plantilla.
