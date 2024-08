Míchel confirma la salida de Almena: "El jugador ha pedido salir y no estará ante Osasuna"

No ha sido un inicio fácil para el Girona. El conjunto catalán no ha logrado sumar sus primeros tres puntos en este arranque de competición y su siguiente prueba de fuego será el próximo jueves ante Osasuna. Míchel, en la previa del encuentro, ha valorado la situación del equipo, la del rival y la posible marcha de Iker Almena.

Sobre uno de los nombres propios del mercado, Míchel ha confirmado la salida del joven extremo Iker Almena: "Hoy me ha llamado Cárcel (director deportivo del club) y me ha explicado que es posible que Iker salga rumbo a Arabia. No está hecho, pero el jugador ha pedido salir y no entrenar. De esta manera, no entrará en la convocatoria," confirma.

Por otro lado, los resultados del equipo no es un tema que preocupe a Míchel: "Miro el proceso, el rendimiento... Por eso pienso que estamos lejos de nuestra mejor versión, pero estoy convencido de que haremos un gran partido. El equipo está preparado. El Atlético era uno de los grandes candidatos de LaLiga. No estamos tan mal..."

"LA AFICIÓN NOS DA PUNTOS"

Ante Osasuna, será el primer partido de la temporada en casa. El técnico anima a la afición a animar más que nunca: "Necesitamos a la afición y nuestra mejor versión. El pasado año tuvimos una gran comunión, la afición nos da puntos. Es por eso que pido que nuestra afición esté con nosotros, juntos somos más fuertes."

MÍCHEL PIDE PACIENCIA

El técnico, además, ha querido transmitir paciencia y reconoce que los jugadores aún necesitan tiempo de preparación: "No hemos podido hacer muchos entrenos juntos. El equipo entiende lo que queremos, pero es verdad que necesitamos conectar más. Necesitamos más agresividad con la pelota, el equipo lo está entrenando. Estoy convencido de que lo haremos rápido."

Antes de arrancar el partido, el Girona conocerá sus rivales en la fase de grupos. Pese a la importancia, Míchel afirma que lo importante es el partido del jueves: "Está bien que estemos atentos de los equipos a los que nos enfrentaremos, pero la Champions está muy lejos, y eso los jugadores lo saben. Lo más importante es el primer partido que tenemos en casa. Le he mandado este mensaje a los jugadores", concluye.