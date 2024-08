Míchel confirma el fichaje de Pau López... y le pide más al goleador Misehouy

Pau López será nuevo jugador del Girona en las próximas horas. El propio Míchel fue el encargado de confirmar en declaraciones a 'DAZN' después del partido ante el Betis, donde aseguró que su llegada está ya cerrada. De esta forma, empiezan a caer los fichajes que tanto la directiva como el cuerpo técnico consideran claves para poder hacer una buena temporada.

Sobre el partido, Míchel precisó que "ha habido momentos malos en pérdidas de balón, que tenemos que limpiar mucho más". Sin embargo, se mostró contento por el juego desplegado en la segunda mitad. "Hemos visto al equipo que quiero en la segunda parte. Hemos tenido mucha personalidad. Los primeros veinte minutos de la segunda parte han sido muy buenos. Luego hemos encontrado el gol. Los últimos minutos han sido un poco de pretemporada. Estoy muy contento porque estamos en construcción, pero el equipo ha estado muy bien".

Misehouy aún puede dar mucho más

Misehouy fue uno de los protagonistas en el duelo, saliendo desde el banquillo y marcando el tanto del empate. Pero Míchel no va a tirar las campanas al vuelo. Sabe que es un gran talento, pero su perspectiva sobre él no ha cambiado: "Gabriel es un jugador con un talento brutal, pero a día de hoy le falta mentalidad colectiva para ser un gran futbolista. Tiene cosas por mejorar. Espero que me escuche. El gol igual le viene mal, no quiero que le venga bien. Tiene mucho talento, pero hay que focalizarle para que haga un trabajo para el grupo".

En cuanto a Almena, otro que revolucionó el partido, indicó que "viene de hacer una gran pretemporada y nos va a sumar, así que perfecto". Por último, sobre la llegada de más fichajes en los próximos días, el técnico valoró que no es algo que solo pida él, sino que el club también considera necesario reforzarse de aquí a acabar el mercado.

"Ha venido un delantero, el portero está ya cerrado, quizás nos falte también un mediapunta que juegue por detrás del '9'... Pero no es algo que pueda yo, sino que el club está en sintonía. Estamos haciendo las cosas lo mejor posible para que la afición esté orgullosa de este equipo".