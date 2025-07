Míchel lo confirma, a la espera de fichajes: el invisible Misehouy hará las maletas

Cuando Gabriel Misehouy llegó a Girona, se dibujaba un futuro brillante. El joven futbolista del Ajax aterrizaba en Montilivi como una operación redonda de la dirección deportiva: talento desbordante a coste cero. Sin embargo, su incorporación solo ha sido positiva en el plano económico, porque en el deportivo, ni ha estado ni se le ha esperado.

Su estreno ante el Betis en el Benito Villamarín fue lo mejor que aportó al Girona. Aquel primer -y único- tanto de la temporada sirvió para rescatar un punto en la jornada inaugural de LaLiga. Desde entonces, solo participó en diez encuentros más, sumando un total de 349 tristes minutos.

Betis - Girona: El gol de Misehouy

El neerlandés, un futbolista joven (20 años), de buen pie y gran polivalencia, esperó su oportunidad semana tras semana, pero nunca llegó. Después de no jugar en el primer test de pretemporada ante la UE Olot (0-5), está listo para hacer las maletas, tal y como reconoció su entrenador, Míchel Sánchez.

No entra en los planes del Girona

El técnico vallecano, con el 0-3 en el marcador, decidió cambiar a todo el equipo al descanso para dar entrada a todos los jugadores... menos a Gabriel Misehouy. En un principio se especuló con molestias físicas, pero la realidad es que el mediapunta neerlandés había pedido a Míchel no jugar ni un minuto. Seguramente, para evitar una lesión que pueda frenar su inminente salida de Montilivi.

Misehouy, durante un partido con el Girona / X

En la entrevista portpartido con Esport 3, Míchel aseguró que se irá cedido. Aunque el Girona no ha hecho oficial su próximo destino, todo apunta a que Misehouy jugará en el Aris FC de Grecia. El objetivo es claro: acumular minutos, ganar experiencia y madurez, y volver a Girona más hecho. En una temporada con más partidos de lo habitual y múltiples lesiones, Misehouy ha sido invisible para Míchel.

Puede haber opción de compra

Pese a todo, la dirección deportiva no pierde la fe en el neerlandés. Se considera que lo mejor para su evolución es salir del club para recuperar sensaciones y confianza antes de intentar hacerse un hueco en el primer equipo. No obstante, la cesión podría incluir una opción de compra, por lo que no se descarta que quede desvinculado del club definitivamente el próximo verano.