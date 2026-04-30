Míchel confía en la salvación, pero no se fía: “En dos o tres semanas puede cambiar todo”

Míchel Sánchez, técnico del Girona, atendió a los medios de comunicación antes de un importante duelo de Liga contra el Mallorca en Montilivi, rival directo en la lucha por la permanencia. La derrota contra el Valencia (2-1), la segunda consecutiva, dejó al cuadro catalán a cuatro puntos del descenso con 15 por disputar (15º con 38 puntos). De ganar, dejaría el objetivo prácticamente sentenciado. Por contra, el conjunto dirigido por Martín Demichelís está jugando con fuego. Con 35 puntos, ocupa la 17ª plaza, a solo un punto del descenso, que abre el Sevilla con 34 puntos. Por debajo, el Levante suma 33 y el Real Oviedo, prácticamente descendido, registra 28.

Lejos de querer comparar la situación actual con la del curso pasado, en la que el Girona sufrió de lo lindo para certificar la salvación, Míchel ha remarcado varias diferencias: “No se puede comparar con lo del año pasado, el equipo está mucho mejor. Siempre hablamos de que el jugador tiene que tener sentimiento de pertenencia. No se trata de tiempo, sino de querer estar aquí. Todos estamos en una situación complicada y en dos o tres semanas puede cambiar todo”, declaró.

El delantero del Girona Viktor Tsygankov celebra uno de sus goles en el Estadio de Montilivi / David Borrat

En la misma línea, Míchel defendió la concentración de su plantilla: “Estoy feliz con la plantilla que tengo y todos están concentrados y pensando en el Girona”, señaló. No obstante, admitió que el camino no ha sido sencillo durante la temporada: “Un problema como el que tuvimos al inicio es muy complicado superarlo a estas alturas”, mencionó, recordando que el equipo ha tenido que reaccionar desde una posición difícil. “Dependemos de nosotros mismos y tenemos que afrontar el partido con ganas porque nuestra gente lo necesita”, remarcó.

Míchel, en Mestalla / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Míchel pide el “Orgull Gironí” para el partido de mañana “en el campo”. Sabe que necesita el apoyo de su gente para tener un último empujón que les ayude a rematar la faena. Aunque el plan de partido lo tiene claro: “Queremos llegar al área, chutando, con agresividad. Quiero ver a un equipo de fútbol y tenemos muy claro lo que debemos hacer. No debe parecerse a la primera parte del otro día”, explicó.

Ni Van de Beek ni Abel

El entrenador también actualizó la situación de algunos jugadores lesionados: “Van de Beek empezará a entrenar con el equipo la semana que viene; Abel Ruiz está mucho mejor, aunque aún le queda un poco”, apuntó. Respecto al escenario competitivo, Míchel recordó lo comprimida que está la tabla: “LaLiga está muy igualada y sabía que dos resultados malos lo pondrían todo más ajustado. Este equipo es muy diferente y mucho mejor que el de la temporada pasada”, aseguró.

“Ganar nos acercaría al objetivo, pero no sería definitivo. Supondría un paso importantísimo, porque además dejaríamos sin sumar a un equipo que pelea con nosotros”, afirmó, antes de cerrar con un mensaje a su afición. “Espero que estén orgullosos y que piensen que juntos podemos hacer grandes cosas”, sentenció.