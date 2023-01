Míchel: "La clave del Girona es el proyecto"

El entrenador del Girona atendió a SPORT antes del enfrentamiento de este sábado ante el Barça en la Liga De su equipo dijo que Oriol Romeu "está entre los tres mejores medios centros de España" y que Stuani "es un ejemplo"

Este domingo se cierra la primera vuelta. ¿Qué valoración hace de esta primera parte de la temporada?

Creo que está siendo buena, que estamos yendo de menos a más en cuanto a resultados. El rendimiento ya estaba siendo bueno, pero con la igualdad que hay en la categoría también necesitábamos resultados para no meternos en una situación de peligro.

Llevan 21 puntos. ¿Son los que quería llevar Michel?

Quizá deberíamos llevar alguno más, pero no cabe lamentarse. La realidad es que llevamos 21 puntos y estamos a cuatro del descenso. Estamos bien, pero podríamos haber hecho algunas cosas mejor. Hay pequeños detalles que han hecho que se hayan escapado cuatro o cinco puntos que creo eran merecidos.

¿Cree que por juego el Girona merecería estar más arriba?

Es cierto que en algunos partidos hemos merecido más. Recuerdo los partidos contra el Betis o el Atlético de Madrid. Los errores o los defectos que tenemos como equipo hicieron que no sumásemos ningún punto. El equipo va en buena dinámica y vamos a ir a más.

¿El problema es que conceden demasiado en defensa?

No concedemos muchas ocasiones, pero el problema que tenemos es que las que concedemos son claras y en Primera, los delanteros no fallan. Hemos encajado gol en todos los partidos y eso quiero decir que hemos tenido sensación de peligro en contra muy real. Eso hay que cambiarlo.

La apuesta del Girona está siendo elogiada. Porque además no es fácil hacerla para un recién ascendido.

No lo es, pero es la política que tenemos aquí. El club quiere dar ese paso hacia adelante. A mí me ficharon por mi pensamiento y mi idea de juego. Va acorde con la filosofía del club. Y más que elogios, quiero que nuestra afición esté orgullosa. La gente habla bien, pero si no hubiésemos acabado de arrancar seguro que dirían que soy un entrenador que arriesgo demasiado para estar en un recién ascendido. El trabajo dará y quitará razones. La idea es conceder menos ocasiones claras y atacar de la misma manera. Ser protagonistas. Cuando consigamos eso, seremos un equipo que además de elogios, conseguirá resultados muy positivos.

"Para jugar como lo hacemos, hay que convencer al jugador y que disfrute"

¿Cómo se hace para dominar al Real Madrid y al Atlético?

Convenciendo al jugador, haciéndole partícipe de la idea y teniendo calidad en el campo. Nosotros trasladamos unos conceptos que los jugadores tienen que hacer suyos, pero si el jugador ve que lo que le propones es incapaz de hacerlo, esto no acabaría bien.

¿Y cómo se le convence?

Demostrándole que cuando hacemos las cosas con un criterio, con un sentido, con una personalidad, con una mentalidad colectiva somos capaces de que las cosas salgan bien. El convencimiento va desde la victoria, desde que salgan bien las cosas, que el jugador se sienta a gusto en el campo. Si uno sufre en el campo, es difícil que tenga compromiso contigo.

¿Qué le da Oriol Romeu?

Yo lo veo entre los tres mejores medios centros de España. Con eso le digo todo. Y lo tenemos nosotros. Nos da ataque, defensa, personalidad, duelo, capacidad de liderazgo. Me parece un fichaje estratosférico para nosotros.

¿YStuani?

Es nuestra referencia. Dentro y fuera del vestuario es un líder. Él sabe el compromiso que tiene con el Girona, sabe lo que necesita el equipo en cada momento. Los minutos que juega siempre son de mucha calidad. Es el gol. Siempre lo pongo como ejemplo. En el entrenamiento previo al partido siempre hacemos finalizaciones y es un espectáculo verle. Las quiere meter todas en ese entrenamiento porque sabe que en el partido la que tenga la tiene que enchufar.

"Tzygankov nos debe dar un salto de calidad"

Acaba de llegar Tzygankov. ¿Qué les puede dar?

Cuando Pere Guardiola y Quique Cárcel me hablaron de la posibilidad, me pareció difícil conseguir su fichaje, pero Pere tiene mucho poder de convencimiento. Nos debe dar un salto de calidad. Es un extremo rápido, con uno contra uno y con gol. Necesita un tiempo de adaptación.

¿Una de las claves del Girona es la unión entre propiedad, directiva, dirección deportiva y cuerpo técnico?

Por supuesto. Hace poco más de un año, el equipo estaba en descenso en Segunda. Y si Pere, Quique y Ferran no hubiesen confiado en mí, no estaría aquí. En otros clubs, no sé si me hubiesen aguantado. Pero ellos me llamaron y me dijeron que querían renovarme. Fue uno de los dos días más emocionantes desde que estoy aquí. Es en esos momentos cuando se demuestra que las personas están comprometidas con una idea. La clave del Girona es el proyecto. El otro gran día fue el del ascenso.

Forman parte del City Group y ha podido hablar varias veces con Pep Guardiola. ¿Qué le cuenta?

"Me identifico mucho con Pep Guardiola"

Hablar con él me permite ver la grandeza de un entrenador que es único, un genio. Me identifico mucho con él por la pasión que tiene por el fútbol, por la mejora, por la perfección, por el inconformismo. Nunca se va a cansar de ganar porque siempre quiere mejorar y su genialidad va por ahí, por querer ser cada día mejor. Cojo muchas ideas y cosas de él. He tenido la suerte de compartir con él cuatro o cinco reuniones que me han abierto los ojos y me han ayudado mucho.

Su adaptación a Girona es un ejemplo.

No quiero ser ejemplo de nada. Es mi filosofía de vida, mi forma de ser, la educación que recibí de mis padres. Soy de Vallecas, un barrio muy abierto, donde ha llegado mucha gente. Siempre hemos vivido en la calle y siempre hemos sido de adaptarnos y esa adaptación parte del idioma, de poder expresarme como se expresa la gente aquí. Por ello decidí aprender y hablar catalán.

¿Le gustaría echar raíces?

Estoy en proyecto de. Ya tengo aquí a mi mujer y mi hijo mayor, el pequeño se ha quedado allí porque juega en el Real Madrid. El Girona es un club para seguir creciendo.

Tuvo dos intentos fallidos en Primera. A la tercera va la vencida?

El que más tiene que demostrar soy yo. Hay muchos jugadores, como Stuani, que ya han conseguido grandes cosas en Primera. Fueron dos intentos y me echaron en los dos a mitad de temporada. Espero que éste sea el definitivo.