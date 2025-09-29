Míchel cierra filas con Gazzaniga: "Las decisiones las tomo yo"

Al Girona se le resiste el triunfo. Es, junto al Celta de Vigo, el único equipo de Primera que aún no sabe lo que es sumar tres puntos en esta 2025/26. Sumó su tercer empate del curso ante un Espanyol enrachado, donde volvió a mostrar aquellos brotes verdes que ya se vieron en Balaídos y San Mamés. El triunfo del Mallorca, sin embargo, le impide desprenderse de esa condición de colista que arrastra desde la primera jornada. Con tres puntos en su casillero, está empatado con un Real Oviedo con una diferencia de goles (-9) ligeramente superior a los de Míchel.

GIRONA, 26/09/2025.- El guardameta argentino del Girona, Paulo Gazzaniga (c), captura el balón ante el delantero del Espanyol, Roberto Fernández, durante el encuentro correspondiente a la jornada siete de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Girona y Espanyol en el estadio municipal de Montilivi, en Girona. EFE/David Borrat / David Borrat / EFE

El equipo, eso sí, sumó su primera portería a cero de la campaña. Paulo Gazzaniga puso el cerrojo y evitó, con un par de atajadas providenciales, el tanto perico. Negó un remate de volea de Roberto y, pocos minutos después, se estiró para frustrarle el gol a Dolan. Sumó un total de cinco paradas en 90 minutos.El arquero argentino, que ya rindió a gran nivel en San Mamés y en Balaídos, se hizo enorme en Montilivi para dar motivos para conservar la titularidad bajo palos en detrimento de un Dominik Livakovic que, inconscientemente, le apretó las tuercas.

El guardameta croata, recomendado por su compatriota y amigo Luka Modric, fichaba, a priori, para ser de la partida. Pero el buen papel de Gazzaniga le cierra, por ahora, las puertas a la titularidad. Míchel, de hecho, zanjó el debate en la portería tras el encuentro: "La llegada de Livi [Livakovic] no supone un cambio en la portería, eso lo decido yo. Pienso mucho en mi equipo y en cómo mejorarlo. Las decisiones las tomo yo", aseveró con contundencia en la sala de prensa de Montilivi.

"La gente puede pensar lo que quiera"

"Tenemos tres grandes porteros. También está Juan Carlos, que por desgracia estará de baja toda la temporada. La gente puede pensar lo que quiera", concluyó. No hay duda, pues, de que la competencia consigue sacar lo mejor de un futbolista. Y, el de Murphy, inamovible bajo palos desde su llegada al club en la temporada 2022/23, había visto peligrar su condición de indiscutible.

Dominik Livakovic en el entrenamiento del Girona / GIRONA FC

Ni Juan Carlos, ni Toni Fuidias, ni Pau López ni Vladyslav Krapyvtsov. Y, Livakovic, el guardameta titular de la selección de Croacia y héroe en Qatar 2022, las tenía todas para arrebatarle el puesto. Un hecho que, por ahora, no sucederá.