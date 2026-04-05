Míchel, centrado en el presente: "Estoy enamorado de Girona"

Míchel está "enamorado de Girona". Sí, así respondió a los rumores que lo sitúan lejos de Girona a partir de la próxima temporada. Termina contrato el próximo 30 de junio, pero él está únicamente centrado en el "presente". "Soy una persona muy sentimental. Tengo mucha pasión por el fútbol pero necesito un entorno donde esté feliz y aquí soy feliz. Siempre lo he estado", aseguró.

El presente es el Villarreal. "Un equipazo. Sus transiciones son de lo mejor de LaLiga y un sistema de juego muy controlado por Marcelino", analizó. El objetivo del equipo no es otro que alcanzar los 42 puntos que le acerquen a la permanencia y, por ello, "tenemos que controlar el partido".

El preparador madrileño celebró la disponibilidad de toda su plantilla a excepción, claro está, de los lesionados de larga duración. "Recuperamos a Stuani y Bryan, jugadores que estaban más o menos para jugar".

"El club se juega mucho", insistió. "Tenemos que tener una mentalidad de club, de tener patrones de juego que no tenemos que perder nunca, ni en casa ni fuera. No me gustó nada la primera parte en Pamplona", manifestó. Montilivi puede ser la clave para un Girona que afrontará cinco de los nueve partidos que restan en casa.

Noticias relacionadas

"Llevamos tiempo con sufrimiento. Siempre que hemos ganado, hemos dejado de hacerlo [salvo aquellos tres partidos consecutivos ante Mallorca, Osasuna y Espanyol] y no me gusta", expresó. Y quiso poner en valor el "recorrido difícil" del equipo en la temporada: "Después de Villarreal todo el mundo pensaba que bajaríamos. Pasa el tiempo y la gente lo olvida. Está en nuestra mano continuar en Primera".