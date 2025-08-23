GIRONA
Míchel y una carrera contrarreloj: "Me preocupa mucho, pero no lo podemos controlar"
El técnico vallecano dejó claro que no cuenta con Bojan Miovski y aseguró que Krejci "está con nosotros y para jugar"; Àlex Moreno tiene números de partir como titular
Los despachos echan humo. En el Girona hay aún muchísimo trabajo por delante y Míchel es el primero que admite su preocupación por todas aquellas salidas que se puedan producir en estos últimos días de mercado. "No puedo hacer más que afrontar la situación que me encontraré dentro de diez días", expresó el técnico vallecano en la previa de la visita a La Cerámica (domingo, 19:30h). Sin Miovski, pero con Stuani, Dawda - con ficha de primer equipo - o Krejci, cuya marcha al Wolverhampton se desencallará pronto.
Claro con Miovski
Pudo decirlo más alto, pero no más claro: "La baja de Miovski es por decisión mía y lesionados solo están Abel Ruiz y Van de Beek". Así, el punta macedonio, que nunca llegó a encajar en el ecosistema 'gironí', anotando cuatro dianas y repartiendo dos asistencias, está claramente en la rampa de salida. Su destino puede estar en el Rangers, donde recalaría cedido. Sin embargo, y según aseguran desde su Macedonia del Norte natal, está descontento y abierto a dejar el club catalán, pero solo si es traspasado o prestado con opción de compra obligatoria.
Vuelve Stuani, que salvo sorpresa portará el brazalete de capitán y será el '9' ante el Villarreal. Y esperará su turno desde el banquillo un Dawda que firmó su primer contrato profesional con el club de su vida - hasta 2027 - y, al tener ficha de primer equipo, Míchel puede contar con él para enfrentar al cuadro groguet. Ejemplo de que con constancia y trabajo, llegan las cosas.
"Jugadores que están al 100%"
También será titular un Ladislav Krejci que "está con nosotros y para jugar" o, incluso, un Àlex Morenoque llegó en condiciones óptimas para ser incluido en la lista de Míchel. Se ejercitó junto al resto de sus compañeros el sábado y no se descarta verle partir de inicio en ese carril zurdo, huérfano tras el adiós de Miguel.
Eso sí, se le apreció resignado. Disgustado. "No paro de mirar situaciones que tenemos seis o siete jugadores que pueden estar fuera. Es así, debemos esperar hasta final del mercado y veremos cómo queda la plantilla", espetó. "Quiero jugadores que estén al cien por cien con el Girona. Y, a veces, necesitamos ventas. Miguel quería salir, él tenía ofertas que no podía rechazar, buscamos sustituto como Álex Moreno. Y así pasará con todos", enunció.
Confianza en Gazzaniga
E insistió en la idea de armar "una plantilla espectacular para poder seguir en Primera" y “revertir todo el pesimismo que hay fuera". Asimismo, dio por zanjado el debate en la portería: confía plenamente en Paulo Gazzaniga. Y en Vladyslav Krapyvtsov y Juan Carlos.
Elogió al Villarreal, "un equipo Champions", "capaz de dominarte, pero también de jugar en transición". Sea como fuere, el Girona no renunciará a su esencia y tratará de ser "protagonista en el campo y dominar en transición, en defensa y en ataque". Y reiteró que los suyos deben jugar con mayor "agresividad" y tener la portería rival entre ceja y ceja. La Cerámica será un escenario ideal para volver a ver a Lemar, Vitor Reis, Rincón o un Witsel que las tiene todas para sumar sus primeros minutos con la camiseta 'blanc-i-vermella'.
