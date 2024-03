Míchel: "Somos capaces de ganar los once partidos que faltan"

Pese a los últimos malos resultados lejos de Montilivi, Míchel sigue confiando ciegamente en su equipo. Si el Girona está bien y hace su juego, es capaz de ganarle a cualquiera. Con esa idea salió el técnico vallecano a rueda de prensa, en la previa del duelo que enfrentará al conjunto gerundense ante Osasuna. Los rojillos llegan en buena dinámica, pero delante tendrán a un Girona que quiere recuperar su mejor versión para seguir creyendo en el objetivo: la Champions.

La baja de Yangel Herrera y las lesiones: "La baja de Yangel es importante, pero como siempre pienso que el equipo tiene jugadores para suplirlo y ya está. Espero que se recupere lo antes posible. Borja García tiene unas molestias y no llega. Toni Villa y Artero no están tampoco. Artero espero que después de esta operación vuelva lo antes posible".

La vuelta de David López y Blind: "Están bien, están para jugar y mañana veremos".

La importancia de Montilivi tras los malos resultados fuera de casa: "Necesitamos nuestra mejor versión y a nuestra afición. Todos juntos somos más fuertes. Osasuna es un equipazo, viene con 10 de 12 puntos, que está cerca de Europa... El equipo tiene una buena mentalidad y después de una derrota el equipo siempre entrena bien. Buscaremos la victoria y hacer un gran partido".

¿Sería un fracaso no entrar en Champions?: "Bueno el adjetivo que pongan los demás, a nosotros nos da igual. Para mí no lo sería. A nivel de club, equipo y personal sería un golpe muy duro quedarnos sin Champions".

Algún cambio para cambiar la dinámica: "Hemos hecho hincapié a cómo hacer llegar la pelota mejor a los últimos metros. Hemos trabajado eso durante toda la temporada y ahora eso pues nos está costando más. Pero estoy tranquilo. El equipo tiene herramientas para hacer un gran partido".

La importancia de Jhon Solís con las lesiones: "Todos los jugadores son importantes. Para mí es tan importante el que juega 60 minutos como el que lo hace 30. Solís ha dado un paso adelante, pero ya venía haciéndolo. Estoy tranquilo en este sentido. Está preparado".

¿Qué partido espera Míchel?: "Ellos han jugado los últimos partidos fuera de casa con defensa de cinco, el lunes jugaron con defensa de cuatro... Han perdido a David García y no sé qué harán. Es un equipo muy vertical, con un delantero en un momento espectacular. Es uno de los equipos que más centra de la Liga. Hemos de saber contrarrestar todo eso. Tenemos que dominar con nuestra idea. Si estamos cerca de nuestra idea y llevamos el partido ahí, lo tendremos más cerca".

¿Bastará con Montilivi para llegar a la Champions?: "No lo sé, tenemos que ir partido a partido. Lo más importante es Osasuna. Ya dije que con 70-71 puntos quizás nos vale. Pero ya está. Mañana hay que ganar para seguir manteniendo la distancia con el quinto".

Miguel Gutiérrez y los rumores que lo sitúan en el Bayern: "Confío mucho en la mentalidad de los jugadores. Han demostrado su compromiso. La imagen del equipo es buenísima en todos lados. Claro que me preocupa que haya estos rumores. Es un jugador joven y tiene un entorno y es posible que pueda pasar factura. Espero que no. Lo de fuera no lo podemos controlar y espero que él tenga la capacidad de pensar en el Girona 100%".

Sobre el estado de forma de Dovbyk: "Lo importante es el equipo. Cuando el equipo juega bien, Dovbyk parece que está espectacular. Y cuando el equipo juega mal o menos bien, parece que los jugadores no están demasiado bien. Necesitamos la mejor versión del equipo, y seguro que la mejor versión es viendo a Dovbyk haciendo goles. Somos capaces de ganar los once partidos que quedan si estamos bien".