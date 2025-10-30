Míchel: "Bordalás y yo no estamos tan lejos"

Feliz y agradecido, Míchel celebró los 50 con su equipo y compareció en rueda de prensa para analizar la visita al Coliseum: "Si somos capaces de mirar hacia adelante y ser un equipo con energía, que lucha cada pelota, que da pases hacia adelante, que mira el rival a la cara, que presiona hacia adelante, haremos una muy buena temporada", apreció con optimismo. Livakovic dejó atrás sus molestias en la espalda y forma parte de una expedición de 23 futbolistas; David López, Van de Beek y Juan Carlos continúan en la enfermería.

Negó que la plantilla estuviese cansada tras disputar una prórroga el pasado martes en Inca. De hecho, "vino bien para jugadores que necesitan minutos y rendimiento de calidad", como son los casos de los Tsygankov, Bryan Gil o Thomas Lemar. Y pidió "personalidad con la pelota" y "mirar más adelante que nunca" para que el Getafe esté más cerca de su área que de la del Girona. "Es mi responsabilidad hacer que estos grandes jugadores sean capaces de competir, correr y jugar como ellos saben con mi filosofía", añadió.

Un día especial y en el que aprovechó para echar la vista atrás y valorar su trayectoria en el club: “Estoy muy agradecido de estar aquí porque es mi quinta temporada en el club y todo han sido cosas buenas. Deseo seguir aquí porque he encontrado un club y un equipo muy bueno y, además, una ciudad que me ha acogido de la mejor manera”.

"Bordalás no está tan lejos de mí, queremos jugar a campo rival y alejar la pelota de la nuestro portería. Esto es el que volamos tanto él como yo. El objetivo es el mismo. Él lo consigue muchas veces y tiene mucho mérito. Necesito que mañana los hagamos correr atrás", aseguró.