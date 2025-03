Míchel: "El Barça es muy superior a nosotros"

Míchel se mostró, como suele ser habitual, muy realista con la situación que vive el Girona esta temporada. Hizo autocrítica y reconoció la superioridad del Barça tras la derrota en el derbi en Montjuïc (4-1). Tras una primera mitad en la que su equipo no pudo arrebatarle el balón al cuadro de Flick, y en la que un tiro libre de Lamine Yamal - que impactó en el brazo de Krejci - puso el 1-0 en el marcador, Danjuma aprovechó un error en la salida culé para firmar el empate. Sin embargo, los azulgranas pusieron una marcha más y, por medio de Lewandowski - con un doblete - y Ferran Torres, sentenciaron el partido.

“El Barça es muy superior a nosotros. Estoy más contento con el segundo tiempo que con el primero. Hemos sido demasiado contemplativos y nos ha costado mucho poder salir y mirar hacía adelante. En el segundo tiempo hasta el 3º hemos sido agresivos”, arrancó el técnico vallecano.

Rostro serio de Míchel en Montjuïc / Valentí Enrich

Su equipo, diseñado por y para tener el control de la posesión, se vio claramente superado por un Barça que ejerció su habitual presión, elevada y asfixante para someterles en su propio campo: "Nuestra manera de entrenar y la plantilla que hemos hecho es para ser más protagonistas. No tenemos jugadores con fortaleza mental defensiva como para aguantar los ataques del Barça y sin balón sufrimos mucho más", expresó.

Lamine encaró una y otra vez a cuantos defensas del Girona se le pusieron por medio / Valentí Enrich / SPO

“La realidad entre Girona y Barça no es lo que pasó el año pasado. Esto es lo normal. Hemos competido el segundo tiempo, el primero para mí no. Les hemos dejado tiempo y espacio al rival y así es muy complicado. No era mi intención lo que se ha visto”, añadió, realista.

El Girona encadena siete partidos sin ganar - cuatro derrotas y tres empates - y necesita sumar cuanto antes para evitar cualquier susto: "Las expectativas que había sobre el equipo eran otras. Es así y es momento de saber que las nueve jornadas que quedan no serán fáciles", aseguró.

Fermín y Eric García pelean por un balón con Yangel Herrera en el Barça-Girona de Montjuïc. / EFE

Se refirió a la ausencia de Oriol Romeu, que entró en la convocatoria pero finalmente no estuvo a su disposición por razones personales: "Oriol no tenía la cabeza para estar aquí y tomamos la decisión de que estuviera con su família. El contexto nos ha hecho tomar esta decisión”.

Y se le vio muy contento por Eric, que cuajó un gran partido en el pivote y sumó su partido número 100 con la camiseta del Barça: "Me gusta que Eric por fin tenga el reconocimiento que tiene ahora en un equipo grande y que lucha por todo. Feliz por él y así se lo he dicho”.

Se mostró, eso sí, contundente con la fragilidad de sus jugadores en algunas jugadas del encuentro: "El segundo gol no puede pasar en un equipo de Primera División. No hemos disputado ni la pelota, asumo la responsabilidad", aseveró.