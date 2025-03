Míchel: "El Barça está preparado para jugar cada tres días sin problemas"

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, aseguró que el FC Barcelona "tiene a tres o cuatro jugadores que son los mejores del mundo", por lo que el objetivo rojiblanco de cara al partido de este domingo es "hacer las cosas bien, sufrir y ser capaces de llegar a la portería rival". El técnico madrileño, además, se pronunció sobre el descanso del equipo azulgrana y aseguró que "la mejor forma de parar a Lamine es que no tenga el balón".

El entrenador del Girona, en la rueda de prensa previa al partido frente al Barça, explicó que "Oriol Romeu no ha entrenado por un problema personal", pero que "el club valora de cara a mañana" pagar la cláusula del miedo para que el centrocampista cedido por los azulgranas pueda estar disponible: "No está descartado, por las bajas que hay y porque hay esa posibilidad. La cláusula del miedo está para solucionarla, decidiremos mañana".

¿Pesimismo en el Girona?

Preguntado por las sensaciones, Míchel comentó que "ganar un partido en esta fase de la temporada es importantísimo. No por ser el Barça, sino porque lo necesitamos mucho. Ahora mismo están muy bien y tienen tres o cuatro jugadores que son los mejores del mundo. La dificultad está, pero necesitamos los tres puntos".

"Estamos en una posición complicada, esa es la verdad, después de seis partidos sin ganar. Esa es nuestra realidad, de ganar el equipo estaría muy cerca de su objetivo principal, que es quedarse en Primera División", apostilló.

El preparador rojiblanco no se mostró del todo confiado: "No podemos pensar que luego llegarán partidos de nuestra liga. No sé si nos dará para ganar, pero hay que hacer las cosas bien, sufrir y ser capaces de llegar a la portería rival". A los que son pesimistas, Míchel les diría que "tienen razón, yo no lo soy antes de jugar, pero la clasificación, el juego del Barça, nuestra versión este año... No es por ser pesimista, es la realidad. Pero el fútbol nos da la posibilidad de mejorar".

Lamine y Pedri, los mejores del mundo

Míchel cree que "detener al Barça es difícil". "Tiene muchos recursos y muchas combinaciones posibles para hacerte daño. Ahora mismo, Lamine es el mejor extremo del mundo y Pedri es el mejor 8 del mundo para mí. La profundidad de Raphinha y la capacidad de lectura de juego de Lewandowski son clave. Balde, De Jong... son muy difíciles de parar, pero lo hemos trabajado", añadió el técnico.

También tuvo palabras para Flick y su táctica defensiva: "Ha logrado una manera de hacer las cosas que da resultados. Todo el mundo piensa cómo hacerle frente, pero es difícil. Lo hemos trabajado, pero veremos si mañana somos capaces de hacerlo bien. Son el equipo que tiene la línea defensiva más arriba de su portería, quiere decir que en un espacio corto has de jugar muy rápido y dar pases a la espalda de la línea de cuatro. Primero debes coger el balón, no es fácil ante el Barça".

El calendario y el descanso

El entrenador del Girona no eludió un tema recurrente en las últimas semanas. ¿Llegarán cansados los jugadores del Barça tras haber jugado el jueves? "El Barça está preparado para jugar cada tres días sin problemas".

"Los horarios no los ponemos nosotros, también el Girona tendrá menos de 72 horas entre Betis y Leganés, a todos nos toca. No debo decir nada más, hay que jugar y ya está. No creo que estén cansados por el partido del jueves", sentenció Míchel.